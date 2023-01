La Navidad ha dejado tras de sí una oleada de robos que tiene en alerta a los vecinos del municipio. Desde mediados del pasado diciembre, un grupo de entre tres y cuatro varones ha perpetrado robos y atracos en gasolineras ubicadas en El Algar, Pozo Estrecho y otras del Campo de Cartagena, como en San Javier, Los Cánovas, pedanía de Fuente Álamo o Balsicas. Individuos que van armados con dos pistolas y que, presuntamente, son autores de algunos robos en domicilios para sustraer los vehículos que utilizan en sus golpes, según afirman fuentes de la Guardia Civil, que aseguran que también ha detectado otros casos en Los Urrutias y La Aljorra.

Los asaltantes cometen sus delitos haciendo uso de la violencia y de la intimidación con las armas de fuego que portan y uno de los vehículos que se movilizan, y que ha sido captado por las cámaras de algunas estaciones de servicio, es un Hyundai Tucson blanco. También perpetran robos rápidos, como el de una máquina de tabaco que arrancaron de una de las estaciones de servicio, según han asegurado a La Opinión fuentes cercanas al caso.

Ante este repunte de incidentes, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha puesto de manifiesto la dificultad que ha tenido el Cuerpo para actuar en estos días navideños dada la escasez de patrullas de seguridad ciudadana que existen actualmente. Un hecho que vienen denunciado “los últimos años”, motivado principalmente por el déficit de unos 200 agentes con el que cuenta el catálogo de puestos de trabajo, así como la creación de nuevas unidades funcionales para la lucha de la violencia de género o los delitos telemáticos entre otros, que han detraído unos 150 guardias civiles de las plantillas de Seguridad Ciudadana, detallan desde la AUGC.

Este déficit estructural, apuntan, hace "casi imposible" nombrar patrullas de guardias civiles tanto en el Campo de Cartagena, principalmente vigilado por la 5ª Compañía de Cartagena como en la comarca del Mar Menor, principalmente vigilado por la 4ª Compañía de Torre Pacheco. En el caso de la Compañía de Cartagena dispusieron durante las fiestas de unas seis patrullas al día, es decir dos patrullas por turno para vigilar y atender desde el término municipal de La Unión hasta el de Fuente Álamo, así como diversas pedanías de Cartagena desde el Polígono Cabezo Beaza hasta El Albujon, Cuesta Blanca o Perin.

En el caso de la Compañía de Torre Pacheco dispusieron de unas nueve patrullas al día día, es decir tres patrullas por turno para vigilar y atender los municipios de Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, así como las pedanías de Cartagena desde La Palma y El Algar hasta Cabo de Palos y La Manga.

Este déficit se agravó todavía más los días 5 y 6 de enero, con motivo del desfile de la Pascua Militar, en el que participaron casi una treintena de agentes de las compañías de Cartagena y Torre Pacheco. Esto supuso la anulación de al menos 9 patrullas en el municipio, según denuncia la AUGC. Por ejemplo, durante las noches del día 5 y del día 8 “solo había una patrulla para cubrir desde San Pedro del Pinatar hasta La Manga o La Palma de Cartagena, incluyendo San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco.

Es por ello que la asociación ha solicitado la Jefatura que “tenga en cuenta el déficit de agentes en la comarca y que se suspendan dichos eventos militares hasta tener una plantilla suficiente” o que, “en todo caso, que se realice con otro tipo de personal y no del dedicado a la Seguridad Ciudadana exclusivamente”.

Arroyo exige más agentes

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, se ha unido a las denuncias y también ha exigido al delegado del Gobierno, José Vélez, que se refuercen las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, “sobre todo en la diputaciones, que son las que más están siendo víctimas de atracos, robos o incidentes violentos”.

La regidora puso de relieve el aumento de agentes que está habiendo en la Policía Local. “Estamos reforzando las unidades de intervención en los diferentes barrios y diputaciones en las que suelen haber más incidentes para fomentar la sensación de seguridad y también estamos incorporando nuevos medios materiales para que mejore el servicio que presta el Cuerpo. Los vecinos nos lo están agradeciendo personalmente”, ha subrayado Arroyo.

“Nosotros estamos haciendo los deberes, pero mucho me temo que por otro lado no se está haciendo lo propio. Es una situación que el delegado del Gobierno conoce y sabe lo que tiene que hacer, así se lo he manifestado recientemente. Imagino que tendrá sus motivos y complejidad, pero necesitamos el refuerzo”, ha sentenciado la alcaldesa.

"Se refuerzan servicios donde hace falta"

Fuentes de la Delegación del Gobierno han asegurado a La Opinión que en estos momentos “se están reforzando los servicios allí donde hace falta, especialmente en las zonas de campo de Cartagena y Mar Menor”. Asimismo, han querido recordar al respecto que “en la actualidad hay una cifra histórica de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región de Murcia, con 3.792 agentes, lo que supone un aumento del 10,6% respecto a 2018. Sin embargo, ”como el delegado del Gobierno ha reiterado en varias ocasiones, nunca es suficiente, y desde el Ministerio siguen trabajando para aumentar esa cifra, y con las sucesivas ofertas de empleo público, las tasas de reposición son siempre superiores al 100%”, han matizado. Por otra parte, Vélez también ha pedido a la alcaldesa que “no intente confundir y desviar la atención para ocultar su responsabilidad por el grave déficit de efectivos de Policía Local”.