Irse de Erasmus es una experiencia única que cualquier estudiante debería experimentar: para muchas personas, es la primera vez que se enfrentan a distintas situaciones como vivir por su cuenta, gestionar una economía doméstica, hacerse cargo de las tareas de la casa o a relacionarse en un idioma distinto al suyo.

Aunque para muchas personas irse de Erasmus es un privilegio económicamente inviable, la posibilidad de desplazarse hasta otro país para prácticar una segunda lengua u obtener una perspectiva académica diferente a la que tenemos en casa es una gran oportunidad.

España es uno de los países favoritos para hacer Erasmus y, los estudiantes españoles, están entre los ciudadanos europeos que más aprovechan este programa,que se fundó en 1987 con el objetivo de "mejorar la calidad y fortalecer la dimensión europea de la enseñanza superior fomentando la cooperación transnacional entre universidades, estimulando la movilidad en Europa y mejorando la transparencia y el pleno reconocimiento académico de los estudios y cualificaciones en toda la Unión.

En Murcia, aunque la palabra Erasmus ha estado muy presente en medios de comunicación y redes sociales recientemente por la desaparición momentánea del joven Leul Alba (que finalmente se encontraba en Islandia), lo cierto es que dentro de los destinos españoles la Región de Murcia también es una de las favoritas por los estudiantes de toda la Unión Europea, habiendo llegado a recibir según los datos de 2022 hasta 700 alumnos de distintos países en un solo curso.

Olvida lo más importante de Murcia tras irse de Erasmus

Aunque la experiencia del Erasmus puede suponer un antes y un después en la vida de cualquier persona, lo importante nunca se olvida y los jóvenes aprovechan las fiestas como la Navidad para volver a sus casas y disfrutar dle reencuentro con sus familiares y amigos durante las semanas de descanso de sus estudios universitarios.

A diferencia de otros programas de intercambio auspiciados por la universidad donde las distancias son tan extensas que los estudiantes no puede regresar a sus casas hasta que termina el periodo, en el caso de los Erasmus es común que los estudiantes visiten su lugar de origen durante los meses que se encuentran fuera.

Este ha sido el caso de Claudia: una joven murciana que ha sido 'denunciada' por su amiga Laura en X (antiguo Twitter) por haber olvidado una de las cosas más importantes de vivir en Murcia.

Según ha explicado la joven en la plataforma de textos cortos, Claudia se habría encontrado de Erasmus durante tres meses en Inglaterra cuando ha decidido volver a Murcia durante unos días. Cuál ha sido su sorpresa cuando, antes de embarcarse, Claudia le ha preguntado ni más ni menos que qué temperatura iba a hacer en Murcia. En la captura de pantalla adjunta a la publicación, se puede leer cómo la joven escribe, acompañando sus palabras con un simpático sticker de bebé, "Necesito saber qué tiempo hace y qué ropa me llevo. Y no me sirve 'hace mucho frío".

Ante las palabras de su amiga, que parecen demostrar una fugaz amnesia, Lauri concluido que "se le ha olvidado cómo es vivir en Murcia".