La cadena de establecimientos de comida rápida Burger King ha tirado la caña a los murcianos con su última campaña publicitaria, donde presume de la proximidad de los ingredientes de sus hamburguesas para conectar con el mercado local de cara a las Fiestas de Primavera.

No es la primera vez que Burger King apuesta por la comunicación local como estrategia para consolidar su implantación en un territorio, aunque no siempre con el éxito esperado: la pasada Semana Santa, una campaña de la compañía generó gran polémica en Sevilla al utilizar distintos pasajes de la Biblia para promocionar las opciones vegetarianas: "Tomad y comed todos de él. Que no lleva carne".

En esta ocasión, la empresa parece haber dado en el clavo con una ingeniosa campaña en medios físicos y digitales que ha sido vista en la capital murciana.

La acción gira en torno al Bando de la Huerta, día grande de las Fiestas de Primavera en Murcia que se celebra el próximo martes 11 de abril y que convoca a cientos de ciudadanos en las calles de la capital. Con tres 'copys' distintos, Burger King ha apostado por asociar los productos de la huerta murciana a los ingredientes de sus hamburguesas" Todo el sabor de la Huerta de Murcia en nuestras hamburguesas a la parrilla".

Las tres versiones del anuncio que ha lanzado Burger King son "El Rey de la Huerta", "La alegría de la Huerta" y "Nosotros elegimos Bando (de la huerta)" acompañados de tres subtítulos que señalan la "lechuga murciana", "tomate murciano" y "cebolla murciana" de la clásica Whopper.