Burger King® España, sociedad que pertenece a Restaurant Brands Iberia, amplía su presencia en la Región de Murcia, concretamente en la ciudad de Cartagena.

Con esta apertura, la cadena ya ha creado cerca de 200 puestos de trabajo en la ciudad, alcanzando casi los 900 en la comunidad autónoma, que se suman a los más de 30.000 empleos que genera en España, reforzando su posición líder como una de las principales marcas más empleadoras del país.

Desde la apertura de su primer establecimiento en la comunidad en 1998, la compañía ha reforzado su apuesta por la Región con nuevas inauguraciones, mediante una inversión que supera los 30 millones de euros en la autonomía. Concretamente, para esta nueva apertura se ha destinado una inversión de más de un millón de euros.

El nuevo restaurante, situado en la Avenida Juan Carlos I de Cartagena dispone de 350m2 y ofrece servicios como el tradicional Playking, sistema de refill de bebidas (posibilidad de rellenar gratuitamente los refrescos), Take Away, Kioscos, AutoKing, Home Delivery y WiFi. Así, con esta nueva apertura, Burger King® España cuenta con 29 restaurantes en la región de Murcia.

“Llegamos a la región hace 25 años, y desde ese momento, hemos trabajado para reafirmar nuestra apuesta por seguir creciendo y creando empleo en este territorio con nuevas aperturas, como la que anunciamos hoy. Se trata de nuestro sexto restaurante en Cartagena, con el que conseguimos generar ya en torno a 200 empleos en la ciudad”, ha comentado Jorge Carvalho, director general de Burger King® España.

El nuevo establecimiento, con formato Free Standing, incorpora novedosos sistemas, diseños y materiales sostenibles. La cadena de restauración prosigue así con su avance hacia un modelo de desarrollo sostenible, consciente de la importancia de cubrir las nuevas necesidades de un consumidor concienciado con el medioambiente. En su plan de implantación de su modelo de restaurante sostenible en España, Burger King® ha instalado placas solares en cerca de 250 restaurantes de todo el país y prevé añadir más puntos en esta comunidad autónoma. Además, este formato permite concentrar los diferentes canales de venta disponiendo de mayor espacio y accesibilidad para los clientes.

El restaurante cuenta con imagen Royal de Burger King® España, una decoración en la que destaca el uso del roble blanco con matices suaves que permiten enmarcar el conocido lema de la cadena HOME OF THE WHOPPER®, creando así un entorno confortable y agradable. Además, la combinación de cemento y ladrillo negro, junto con las instalaciones vistas y la iluminación enmarcan un estilo idóneo para la rotulación y los muebles de diseño vibrante y colores vivos de la sala. De este modo, el restaurante se convierte en un espacio único con una variedad de asientos para que los clientes elijan dónde disfrutar de las icónicas hamburguesas a su manera, siguiendo el lema de los orígenes de la marca “Have It Your Way”.