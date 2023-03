Si hace unas semanas se hacía viral el mapa de "Murcia explicada a los no murcianos" donde un internauta imaginaba casi municipio a municipio cómo explicaría un foráneo a alguien fuera de la Región cada una de las localidades que componen el territorio.

Esta semana se ha viralizado una pieza parecida gracias a TikTok: en esta ocasión, se trata de un mapa de España sobre un fondo donde (sin mucha explicación) se intuye una terraza de París. Sobre cada una de las comunidades autónomas, los autores (la cuenta Spainmdr), han colocado una frase o un concepto que según su visión representa cómo los murcianos ven al resto de españoles.

Según esta publicación, los murcianos piensan de sí mismos "Murcia (Existe), mientras que a los andaluces los señalan como "Vecinos dormilones (nos caen bien) a los Valencianos como "Aeropuerto" y a los extremeños como "Ladrones del acho" en relación a la disputa sobre en cuál de las dos comunidades autónomas está el origen de esta expresión.

Castilla La Mancha y sus habitantes no serían más que la "Autovía a Madrid", mientras que Castilla y León quedaría diluida en una inmensa "Madrid" que colindaría con Galicia, identificada únicamente por una bandera de Portugal. Asturias se podría resumir según un murciano en "Mucha lluvia" mientras que Euskadi al igual que Catalunya en "indepes". Navarra seguiría siendo "Navarra"; La Rioja, "olvidados" y Aragón, Zaragoza. Respecto a las islas, Baleares no sería más que "guiris", mientras que Canarias, "Plátanos". Ceuta y Melilla directamente no figuran en el mapa.