San Valentín es una fecha para celebrar la pareja, la familia o la amistad: en una palabra, el amor. Aunque en España estamos acostumbrados a que esta fecha se centre fundamentalmente en las relaciones románticas, en otros países es popular que esta festividad se extienda a otros tipos de cariño.

En nuestro territorio, aunque muchos todavía no celebran San Valentín otras personas que no sean sus compañeros sentimentales, sí está muy extendida otra forma menos ortodoxa: el humor. Si a nivel nacional se ha convertido en trending topic el restaurante La Tagliatella por los memes sobre los enamorados que van allí a cenar el 14 de febrero; en Murcia, se ha viralizado una particular reseña del Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta.

El comentario, realizado por un tal David Navarro Espín y compartido por la cuenta de memes Murcia Notificaciones, el visitante escribía hace ya nueve meses que es un "lugar espectacular para contemplar el anochecer y las vistas de toda Murcia". David afirma que suele "venir al menos una vez al mes" para quedarse "largo rato disfrutando de la hermosura del Santuario y alrededores", ya que le "ayuda a desconectar de todos mis problemas del día a día".

Pero la belleza del famoso enclave murciano no es suficiente para aplacar la soledad no deseada de David: "Es una pena no tener novia para poder traerla aquí en mi Audi, mojaría seguro, como todas las parejas que veo por aquí, ¡qué envidia me dan".

El hombre confiesa que siempre acaba "sentado al lado de parejas liándose y metiéndose mano y a mí solo me queda mirar para otro lado y pensar que eso a mí también me llegará algún día. Pero de momento aquí estamos, más solicos que la una. Hay que ser feliz igualmente, aunque la vida sea cruel".

Al final, en una suerte de giro que convierte a esta reseña de Google en una especie de Tinder, David escribe que aquella tarde estaría a las 18:00 de nuevo en La Fuensanta por "si quiere presentarse alguna moza".