El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado hoy en Santiago de Compostela el acto de presentación de los 313 candidatos del PP a las alcaldías de Galicia para el 28M. En su intervención ha definido al gobierno como un gobierno de “colisión” y no de coalición. Feijóo ha recordado que él no ha venido a insultar a Pedro Sánchez “vengo a ganar a Pedro Sánchez”. El presidente de los populares explicaba que no era necesario porque “se sobran los ministros parta insultarle” y, además, ha insistido, “no sería capaz de insultarle mejor”.