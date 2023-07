Cuando te dedicas a la protección de los animales, es frecuente que recibas llamadas de personas que no saben cómo actuar ante un caso de maltrato o abandono.

En líneas generales, cuando presenciemos un hecho de este tipo, debemos siempre comenzar por valorar inicialmente la situación. Lo primero es recabar toda la información posible y evaluar si la vida del animal podría realmente estar comprometida, es decir, si la misma corre peligro de muerte y es necesaria una intervención urgente al respecto. Si es así, debemos llamar inmediatamente a la policía.

En estos casos, aconsejo siempre dirigirse a la Policía Local del municipio donde se estén produciendo los hechos, por su proximidad y su capacidad de respuesta. Sin embargo, muchos municipios pequeños no tienen Policía Local o, aunque la tengan, no poseen medios o capacidad de actuación al respecto. En esos casos, lo mejor es preguntar a las autoridades y, si así nos lo aconsejan, dirigirnos a la Guardia Civil.

Estos últimos, normalmente, se pondrán en contacto con el Seprona, grupo propio de la Guardia Civil especializado en delitos contra la naturaleza, pero si no tienen una unidad cercana y el animal corre peligro, podrán llegar a asumir directamente ellos mismos la actuación.

Por último, si en el peor de los casos es imposible contactar con alguno de los anteriores y la situación es grave, el siguiente paso será dirigirse a cualquier cuerpo de la policía al que podamos tener acceso. No hay que olvidar que el maltrato animal es un delito recogido en el Código Penal.

Si, por el contrario, la situación es grave pero se lleva prolongando en el tiempo (por ejemplo, un perro que vive atado o un animal que no recibe el trato adecuado), podremos formular igualmente una denuncia en cualquiera de los cuerpos de seguridad anteriores o bien dirigirnos directamente al ayuntamiento con todos los datos posibles, incluidos testigos. Cualquiera de esas acciones será correcta, la única que no lo es, es no hacer nada.