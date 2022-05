Llega el calor y esto lo sufrimos todos, personas y animales de compañía. Es por esto por lo que, en esta época del año, se recomienda, tanto para nosotros como para nuestro perro, minimizar el tiempo de exposición al sol, hidratarse y consumir alimentos frescos. Además, otra de las cosas que solemos hacer con nuestro perro cuando los termómetros se disparan, es cortarle el pelo para que esté más fresco. Sin embargo, esto es un error, y a continuación te explicamos por qué.

No peles a tu perro en verano

Diversos expertos en cuidado animal señalan que, si bien esto no se aplica en todas las razas de perros, en la mayoría de ellas, no es recomendable raparlos cuando llega el calor. Esto es debido a que, al contar muchas razas con una doble capa de pelaje, esta no solo sirve para aislarlos del frío, también para protegerlos del calor. El ejemplo más claro de esto se encuentra en los labradores y pastores alemanes.

De hecho, el pelo de los animales tiene dos funciones claves en verano. Por un lado actúa como refrigerante por el motivo señalado de aislamiento; por otro, es un estupendo protector solar, ya que, si lo tuviera demasiado recortado o directamente careciera de él, tu mascota sufriría quemaduras debido a la incidencia de los rayos del sol.

¿Qué perros si puedo pelar en verano?

Como se ha señalado anteriormente, existen razas a las que sí se les puede cortar el pelo en verano, estas son las más populares: