Las personas que tienen mascotas, en especial perros o gatos, es normal que les dejen dormir en su cama. Mientras que hay dueños que no les gusta por incomodidad o temas de higiene, mientras que otros lo ven como una forma de estar más conectado con su mascota, además de un momento placentero. Sin embargo, ¿qué dicen los expertos sobre que humanos y mascotas compartan cama? Te lo desvelamos.

Estudio sobre dormir con tu mascota

El informe en cuestión ha sido elaborado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En él, se asegura que aproximadamente la mitad de las personas que tienen perro o gato duermen con ellos en la cama.

¿Se duerme bien?

En este punto, desde la Universidad Jonhs Hoplins (EEUU) se señala que no solo los perros no deben dormir en la cama de sus dueños, sino que no deben ni subirse a ella ni permitir que duerman en la misma habitación. Esto lo justifican asegurando que los humanos, al dormir en la misma cama, descansarán peor y se despertarán o cambiarán de postura varias veces durante la noche. También advierten que los perros suelen roncar, por lo que puede ser molesto esto, sobre todo si la mascota es grande.

¿Es higiénico?

Respecto a esto, también se señala que compartir cama con nuestro perro o gato es malo para nuestra salud, ya que puede empeorar las afecciones que pueda sufrir una persona que de por sí padece algún tipo de alergia o enfermedad respiratoria.

También ponen el foco en las enfermedades que se pueden transmitir de un ser vivo a otro, pidiendo que se lleve a las mascotas con regularidad al veterinario y estén vacunados. Se advierten además del problema que resulta dejar las sábanas o la almohada llena de pelos.

Diferentes opiniones

Sin embargo, no todos los estudios opinan en la misma línea. Por ejemplo, los veterinarios de la Comunidad Veterinaria de América del Norte, destacan el importante efecto positivo a nivel psicológico que tiene esto tanto para los humanos como para las mascotas. Y es que, al dormir juntos, argumentan, se genera un mayor vínculo emocional y afectivo entre ambas partes. Incluso, se puede aumentar la capacidad de neurotransmisores que generan las hormonas del bienestar. También es positivo si la persona o la mascota tienen ansiedad.

Dales su espacio

Sin embargo, que no se recomiende compartir cama con tu mascota no significa que esta tenga que dormir mal o incómoda. Todos los expertos coinciden en que deben descansar en un lugar donde no molesten al resto de miembros de la familia. Para ello, los gatos deben tener un espacio caliente y mullido, mientras que los perros deben tener su cama donde no haya corrientes de aire.