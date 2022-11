Cuando tenemos un perro, este se convierte en un integrante más de la familia y resulta imprescindible ganarnos su cariño y afecto. Sin embargo, como es lógico, los perros no puedan hablar, no obstante, esto no significa que no se puedan comunicar con nosotros, ya que tienen otras formas de transmitir su mensaje. Por eso, aquí te mostramos las señales para saber si tu perro te quiere.

¿Cómo saber si mi perro me quiere? Estas son algunos de los gestos o comportamientos que los perros tienen para mostrar su cariño y aprecio hacia su dueño u otra persona: Te lame y pide mimos constantemente: Es la forma más clara y obvia que tiene para demostrar que te quiere. Uno de los gestos más comunes es poner boca arriba con las patas dejando libre la zona de la barriga, esto significa también que confía en ti. Los lametones de los perros podría ser el equivalente a los besos de los humanos. Duerme contigo: Es una muestra de tener una gran confianza contigo, además de ser una muestra de cariño y de sentirse protegido. Mordisquea tus zapatos o ropa: Seguramente no te guste que lo haga, pero esto es un síntoma de su amor por ti, ya que, tanto tu ropa como tus zapatos tienen tu olor, por lo que es buena señal que quiera darle pequeños mordiscos. Es por esto que, cuando ocurra, no deberías reñirle en exceso, con dejar estos objetos fuera de su alcance tienes suficiente. Te trae su juguete favorito: Si tu perro te trae constantemente sus juguetes favoritos o quiere jugar constantemente, no es solo que sea muy activo, sino que se divierte contigo y quiere regalarte su objeto preferido. Mueve la cola cuando te ve: Es otra de las señales más obvias, que también se puede traducir en que se le dibuje una especie de sonrisa. Si mueve la cola a gran velocidad es que se encuentra muy contento contigo. Te sigue por la casa: Es una forma de decir que no se puede separar de ti y quiere que estéis todo el rato juntos.