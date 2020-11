Mi perro y sus orejas

La pregunta de los lectores: No he visto perro más delicado que el mío. Siempre tiene los oídos inflamados. Mi veterinario dice que es muy propenso a las otitis. El caso es que le he puesto gotas y antibióticos pero sigue igual ¿Podrían ayudarme?



Existen perros con más tendencia a padecer otitis que otros. Normalmente, los más delicados son aquellos que poseen las orejas hacia abajo, con poca ventilación y abundante pelo en las mismas. Atendiendo a eso, está claro que una mayor ventilación de las mismas nos ayudará en la prevención. No olvides que las bacterias crecen en ambientes ausentes de oxígeno. Llevarlo siempre limpio y con el pelo de las orejas recortado, tanto por dentro como por fuera, le ayudará. La higiene también es fundamental. Existen diferentes limpiadores auriculares que pueden ayudarte. Respecto a los tratamientos, el problema se produce cuando las bacterias se hacen resistentes. Un antibiótico que hoy le va bien, con el tiempo, puede no hacerle efecto. Por eso, el mayor riesgo es que la otitis llegue a cronificarse, cerrándole el pabellón auditivo e imposibilitándole oír. En algunos de esos casos, sólo la cirugía puede ayudar. Te recomendamos que sigas las pautas que establezca tu veterinario y seas constante con su higiene y cuidado.