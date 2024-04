Así está la gripe aviar: con 889 casos en humanos y mortalidad del 52%, es una gran preocupación de la OMS

La gripe aviar ya es una de las principales preocupaciones de la OMS

En 1918 se desató a nivel mundial una pandemia de gripe que mató a más de 100 millones de personas, unas cinco veces más que el total de muertos de la Primera Guerra Mundial recientemente concluida.

En su mayoría eran jóvenes que nunca habían estado en contacto con esa peculiar variante del virus: la cepa H5N1, un virus con los antígenos de superficie hemaglutinina tipo 5 y neuroaminidasa tipo 1 en su cubierta proteica.

La OMS advierte de que el cambio climático está influyendo en la expansión de la gripe aviar / EFE

Desde entonces la gripe ha preocupado en extremo a los epidemiólogos y no sin razón.

Los virus de la gripe son altamente infectivos y se transmiten por vía aérea, con lo que resultan extremadamente contagiosos sobre todo en invierno, cuando nos hacinamos en lugares abrigados y con mala ventilación.

La probabilidad de una pandemia mundial de gripe en los próximos 50 años es del 100%

¿Es peligrosa cualquier gripe? ¿Supone una amenaza real?

Existe un convencimiento general de que la gripe no es una enfermedad grave, pero la realidad es que algunas variantes del virus, como la H5 N1, pueden resultar extremadamente peligrosas.

De hecho la gran mayoría de los epidemiólogos pensaron que los virus de la gripe tenían muchas más probabilidades de desatar una pandemia a nivel mundial que los coronavirus como el SARS-CoV-2 que desató la reciente pandemia de la COVID-19 que trajo tanto sufrimiento a la humanidad.

El científico Vaclav Smil, tal vez el mayor experto mundial en análisis y predicciones numéricas, sostiene rotundamente que “la probabilidad de una pandemia mundial de gripe en los próximos 50 años es del 100%”.

La OMS asegura que todas las variantes de gripe aviar tienen cierto potencial pandémico / EFE

La gripe aviar es una de las principales preocupaciones de la OMS

En este sentido existe una “preocupación extrema” entre los expertos de la OMS: que el virus de la gripe aviar consiga dar el salto de aves a seres humanos próximamente y se convierta en una zoonosis con consecuencias muchísimo peores que la COVID-19.

Hay datos muy preocupantes:

Desde 2003 el virus de la gripe aviar ha conseguido dar el salto a seres humanos en 889 casos causando 463 muertes (un aterrador 52% de mortalidad).

Amenazas numéricamente alarmantes:

Hay unos 50.000 millones de aves salvajes en todo el mundo, un número suficientemente grande como para que pueda proliferar una ingente cantidad de virus de gripe aviar.

A todo esto hay que sumarle las aves de granja, que son muchas más que las salvajes, pues solamente la población anual de pollos en las granjas avícolas es ya de 50 000 millones.

Y una realidad más que peligrosa

La mayoría de las aves son capaces de volar distancias considerables y muchas de sus especies migran anualmente miles de kilómetros, con lo que les resultaría muy fácil dispersar el virus de la gripe aviar por todo el mundo.

Desde 2023 se ha documentado que el virus de la gripe aviar H5N1 ha infectado a más de medio millón de aves salvajes / Freepik

El virus H5N1 ya está presente en todo el mundo

Desde 2023 se ha documentado que el virus de la gripe aviar H5N1 ha infectado a más de medio millón de aves salvajes de unas 400 especies diferentes y ya se encuentra presente en todo el mundo. Incluso en la Antártida y en el Ártico.

Lo que de momento nos salva de una pandemia catastrófica es que el virus de la gripe aviar H5N1 no todavía capaz de dar el salto de ser humano a otro

Pero sobre todo ha infectado a aves de granja hasta el punto de que unos 500 millones de ellas han sido sacrificadas para contener su avance.

Lo que de momento nos salva de una pandemia catastrófica es que el virus de la gripe aviar H5N1 no todavía capaz de dar el salto de ser humano a otro.

Puede contagiar a un humano desde un ave infectada.

También ha contagiado a otros muchos mamíferos a partir de aves.

Pero aún no ha sido capaz de dar el salto catastrófico de manera que pueda contagiar a un ser humano desde otro.

Para conseguirlo necesita que se produzcan una serie de mutaciones que le permitan realizar este salto. Pero las mutaciones ocurren a azar.

El virus no piensa en como mutar, sino que cuando replica sus genes de vez en cuando comete errores. La mayoría de ellos no sirven para nada o incluso son perjudiciales para el propio virus.

Pero como hay una enorme población de virus de gripe aviar H5N1 replicándose constantemente, es cuestión de tiempo que ocurran por azar las mutaciones necesarias para que se desate la catástrofe.

Es una lotería mortal que nos puede tocar en cualquier momento.

El virus no piensa en como mutar, sino que cuando replica sus genes de vez en cuando comete errores / Freepik

Texas y Chile, dos avances de la gripe aviar muy preocupantes

El doctor Jeremy Farrar, científico en jefe de la OMS, insiste en que la amenaza de la gripe aviar H5N1 debería ser causa de una enorme preocupación, y que es prioritario vigilar muy de cerca la evolución del virus.

Según numerosos expertos estamos ya muy cerca del principio de una pandemia zoonótica animal global que podría dar muy pronto el salto a seres humanos.

Y merecen una atención especial los casos de virus de gripe aviar que han sido capaces de infectar a otros mamíferos. Porque las mutaciones que en ellos ocurrieron al azar ya les permitieron andar buena parte del camino.

Recientemente unas vacas se infectaron de gripe aviar en Texas y un hombre se contagió de una de ellas.

Antes ya había ocurrido otro caso parecido en Chile.

Estamos jugando a la lotería y el premio gordo sería una catástrofe

El virus de la gripe aviar H5N1 está recorriendo, al azar, el camino que le puede llevar a desatar una pandemia catastrófica en seres humanos.

No sabemos cuánto puede tardar. Pero podría estar a punto de ocurrir.

Más del 60% del total de las enfermedades infecciosas que afectan a la humanidad son zoonosis (enfermedades de origen animal que dan el salto a los seres humanos).

Y la gran mayoría de las enfermedades emergentes de hoy en día también son zoonóticas.

Queramos o no, estamos jugando una lotería en la que el premio gordo será la catástrofe. Tenemos la certeza de que nos tocará más pronto o más tarde y deberíamos prepararnos para ello.

Nuevo brote de gripe aviar en una granja peletera de Galicia / animanaturalis

¿Estamos preparados para una nueva pandemia? ¿Hemos prendido algo?

Recientemente el prestigioso periódico The Economist reflexionaba con que los humanos en general y los políticos en particular estamos muy preocupados por problemas que en realidad son poco importantes en cuanto sus consecuencias para la humanidad, mientras descuidamos los problemas esenciales.

Los expertos the The Economist estiman que en los próximos años solo las consecuencias del calentamiento global podrían reducir la renta media de las personas en alrededor del 19%. Y no digamos lo que podría hacerlo una nueva pandemia que como la de la gripe aviar H5N1 podría ser mucho peor que la de la COVID-19.

Pero mientras nos enfrentamos a esas amenazas reales, nos empeñamos en dedicar buena parte de nuestras energías a estériles debates sobre cuestiones ideológicas banales que no van a causar un solo muerto.

Es hora de esperar lo mejor, al tiempo que nos preparamos para lo peor y nos anticipamos para poder gestionar bien lo que venga.