El amor hacia los animales es contagioso

Ayudar a los animales no solamente supone un beneficio cuando les ves recuperarse y, después de mucho sufrir, empiezan a sentirse seguros, a confiar y a vivir felices. Una de las cosas que más me satisface y me parece muy positivo y significativo desde el punto de vista de la psicología social es la manera en la que un grupo de personas se movilizan para ayudar a un animal indefenso y vulnerable al que otros humanos han decidido maltratar. La energía sanadora que desprende ese movimiento es maravillosa. Además, la mayoría de las veces nos unimos sin apenas conocernos y esa cohesión grupal nacida de emociones positivas supone algo muy sano, tanto a nivel social como individual.

También es llamativo el fenómeno que se da cuando un animal permanece enfermo o sufriendo, invisible ante los demás, y alguien decide moverlo. De repente, se forma un ejército de personas coordinadas y solidarizadas con la recuperación de ese ser vivo. Unos difunden, otros aportan ayuda económica, lo transportan, lo acogen, gestionan, adoptan... cada uno desde lo que su vida le permite, le ayuda.

El hecho de que tantos corazones sensibles se unan me parece tremendamente bonito e importante. Pero lo que sobre todo valoro es la consecuencia de este tipo de comportamientos empáticos. Cuando alguien realiza una acción positiva de ayuda y se marca como objetivo que otros también lo hagan, se produce un efecto contagioso de ese amor que ha nacido en esa persona. De la misma manera que cuando compartes experiencias y expresas tu preocupación ante humanos que quizás no se paran a pensar en el sufrimiento de los animales, les abres un poquito más el corazón y la perspectiva y empiezan a darse cuenta de sus necesidades. Cabe mencionar, también, este efecto en los niños que aprenden a amar y a ayudar a los animales desde pequeños.

Por ello, me parece muy relevante tener en cuenta que cuando actuamos con amor, en este caso hacia los animales, el efecto es contagioso, y que tenemos la capacidad de influir positivamente en los demás, para que también les ayuden, cuiden y respeten.