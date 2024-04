Tamara Falcó habla del problema de salud que le han detectado: "Mi familia no se lo creía"

Tamara Falcó ha comenzado el año cuidándose. Después de su boda con Íñigo Onieva y una luna de miel de varios meses, la pareja ha decidido ponerse a punto para el verano. Hace unas semanas se fueron juntos a un retiro en el que se gastaron unos 12.000 para adelgazar.

La marquesa de Griñón ha decidido adentrarse en la vida saludable y además de una alimentación cuidada, ha decidido empezar a hacer deporte. Aunque parece que esto le va a durar muy poco porque, según ella misma desveló en 'El Hormiguero, le han detectado un problema de salud que se lo impide.

El problema de salud de Tamara Falcó

"A mí me dijo un médico que hacer deporte me daba alergia. Cuando lo practico, me da picores", explicó en el programa de Pablo Motos. "Me salen sarpullidos, como con los cambios de temperatura. Mi familia no se lo creía y hasta le hice una foto al informe para que vieran que no me lo inventaba. Me encanta hacer deporte, pero no puedo, me pica", detalló.

Todo parece apuntar a esa alergia de la que habla estaría relacionada con su propio sudor y lo que realmente le genera ese picor no es el deporte si no la sustancias de su propia sudoración que pueden irritar la piel.