La presión sobre el embarazo de Tamara Falcó sobrevuela todos los aspectos de la vida de la celebrity: la exitosa marquesa de Griñón, no puede dar un paso al frente sin que cientos de micrófonos se acercen a preguntarle "y el bebé para cuando": una situación que ya sucedía desde antes del pasado 8 de julio (cuando contrajo matrimonio con Íñigo Onieva) pero que en los últimos meses se ha recrudecido desde que pasar a la "cuarentena" recomendada por los médicos tras su luna de miel en África.

No obstante, ha sido la propia Tamara Falcó quien ha dejado claro en múltiples ocasiones que quiere quedarse embarazada e incluso llegó a anunciar en 'El Hormiguero' que deseaba que 2024 fuera el año en el que naciera el bebé.

La opinión de Isabel Preysler sobre el embarazo de Tamara Falcó

La presión se ejerce contra todo el círculo de la socialité: sus amigos, su familia y por supuesto su hermana Ana Boyer, que ya espera a su tercer hijo.

Uno de los comentarios más sonados fue el que hizo Isabel Preysler en el estreno de la famosa película 'Napoleón' que coincidió con el 42º cumpleaños de su hija Tamara Falcó, aunque lamentablemente, madre e hija no pudieron celebrarlo juntas esta vez. Según explicó Preysler, Tamara se encontraba en Londres junto a su esposo Ínigo Onieva, disfrutando de la ocasión lejos de la capital española. "Tamara no está en Madrid. Lo está celebrando en Londres, sino no hubiese venido aunque me gusta mucho el cine", compartió Isabel, revelando así la razón de su ausencia en el evento.

A pesar de la separación en esta fecha especial, Isabel expresó su comprensión y felicidad por el momento que atraviesa su hija y su esposo. "Está feliz totalmente y yo al ver a mi hija feliz, pues como comprenderás...", confesó, destacando la gran conexión y felicidad que comparten Tamara e Íñigo, especialmente en los primeros meses de su matrimonio.

La madre orgullosa también compartió sus deseos de convertirse nuevamente en abuela, revelando que está "deseando" que Tamara le dé esa alegría. Sin embargo, desmintió los rumores recientes sobre un posible embarazo de Tamara, asegurando que "no está todavía" en estado de gestación.

En cuanto a su propia vida sentimental, Isabel bromeó sobre la ausencia de un nuevo romance en su vida después de su ruptura con Mario Vargas Llosa. "No hay ningún Napoleón en mi vida", declaró con humor, dejando claro que por el momento no tiene planes de rehacer su vida sentimental.