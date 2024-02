Bertín Osborne se ha convertido en el triste protagonista de muchas columnas de revistas y horas de televisión tras la desafortunada declaración en la que aseguraba que iba a desentenderse del hijo el pasado 31 de diciembre tuvo junto a Gabriela Guillén. Pero ahora, transcurridas unas semanas, parece que llega un importante cambio en la paternidad.

A pesar de las pruebas genéticas que certifican que el bebé de la fisioterapeuta con quien Osborne mantuvo una relación es, efectivamente, suyo. Tras meses de silencio y de críticas, el presentador de 69 años, salió a la plaza pública para decir "no quiero ser padre", arrojándose al abismo de las numerosas y legítimas críticas que le reprochaban no habérselo pensado dos veces antes de poner de su parte para que su pareja quedara embarazada.

La relación con Gabriela Guillén, que ya estaba profundamente maltrecha, quedó así completamente destruida. Tanto que el cantante confiesa que no se enteró del nacimiento de su hijo hasta un día después de que este sucediera y que fue gracias a un amigo que comparte con la fisioterapeuta. Además, ha confesado que no se habría puesto en contacto con su exnovia para darle la enhorabuena o preguntar cómo se encontraba, a pesar de que se han hecho públicas las dificultades que tuvo durante el parto.

Gabriela Guillén, que acaba de atravesar el traumático nacimiento de su hijo, ha pasado los primeros días a solas con él. Poco después del nacimiento, fue vista sensiblemente afectada y llorando y le pidió a los periodistas que por favor la dejaran tranquila, que se encontraba "fatal" y que solo quería dedicarse a su bebé.

La situación con los periodistas ha sido muy tensa, ya que en pleno centro madrileño, ella y su madre han llegado a las manos enfrentando a los profesionales para evitar que las grabaran o fotografiaran: "He sido muy respetuosa y no lo voy a permitir, no puedo hacer nada, lo siento muchísimo porque he sido supercordial con todos vosotros no puedo permitir este acoso", exponía la fisioterapeuta.

Importantes cambios en la paternidad de Bertín Osborne

Con este panorama, Bertín Osborne tiene pocos aliados y son escasas las personas que salen a defenderle. A lo largo de estos días, hemos visto una importante batería de personas criticando las decisiones del cantante y las redes sociales se han llenado de análisis y denuncias hacia este tipo de comportamientos que, en muchas ocasiones, dejan a las mujeres solas frente a la responsabilidad en la crianza de sus hijos.

En este mar de críticas contra Bertín Osborne, han destacado las palabras de su amiga Norma Duval, la colaboradora que recientemente le ha 'quitado' su puesto a Belén Esteban y que ha dado un importante giro al discurso que se estaba desarrollando en torno a la paternidad del presentador: "Eso es una cosa muy personal, yo a Bertín le quiero mucho, he estado con él hace poco, yo a Bertín lo adoro. Ya se verá en el futuro lo que tenga que pasar".

La vedette, presentadora y actriz ha explicado que "hace más de 40 años que somos amigos, que no nos vemos todos los días pero nos tenemos cariño de siempre" y alegaba que "en su momento ya hizo unas declaraciones que me gustaron mucho no sé por qué le tienen que criticar cuando él dijo 'me voy a hacer cargo si el niño es mío', pues más correcto no se puede ser".

Esta celebriti cercana a Osborne se refería a Gabriela en estos términos: "respeto a las mujeres, soy mujer por lo cual no tengo nada que decir sobre esta persona a la que no tengo el gusto de conocer, pero yo como amiga de Bertín creo que él lo que ha dicho me ha gustado y por supuesto lo defiendo, claro que sí".

Para finalizar, ha declarado que "Bertín es una bellísima persona, estoy segura de que se va a comportar como un caballero, no tengo la menor duda y le quiero muchísimo".