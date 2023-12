Las informaciones sobre una crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio vienen sucediéndose desde hace meses. Aunque no es la primera vez en varios años que escuchamos que el futbolista y la modelo se encuentran cerca de romper, estas últimas semanas se han acrecentado las sospechas debido a varios sucesos que han dado pie a pensar si la pareja no estaría ya incluso separada.

Desde que Pilar Rubio no acompañó a Sergio Ramos a los Grammy Latinos la situación de la pareja ya empezó a oler a chamusquina: el astro, encargado de entregar algunos de los galardones más importantes durante la gala se presentó en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla acompañado por la acusada ausencia de su pareja.

Después de este episodio se sucedieron varios eventos, como el cumpleaños de la madre del sevillista o la boda de una amiga de la colaboradora de 'El Hormiguero' donde ambos se presentaron por separado y sin rastro de su cónyuge.

La pareja, que actualmente cuenta con cuatro hijos a su cargo y lleva casada desde 2019, lucha por no sumarse a la amplia lista de famoso que han roto durante 2023 y entre los que se encuentran la mismísima Rosalía y Rauw Alejandro; Álvaro de Luna y Laura Escanes o Aitana y Sebastián Yatra entre otros.

La separación de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Motivados por estos rumores, algunos medios llegaron incluso a publicar que fuentes cercanas a la pareja habían sentenciado que ya estarían separados y que se trataba de cuestión de días que esta información se hiciera abiertamente pública.

Aunque ambos han intentado desmentir estas especulaciones con declaraciones donde niegan cualquier asomo de crisis o publicaciones donde aparece toda la familia en tiernas estampas como la colocación del árbol de Navidad, la prensa del corazón no baja la guardia y sigue buscando pruebas que confirmen o desmientan la separación definitiva de Pilar Rubio y Sergio Ramos.

En esta última serie de piezas que indagan sobre la vida privada de la pareja, se encuentra la última publicación de la revista Lecturas que situaría a Pilar Rubio haciendo planes en Sevila mientras su familia política está de celebración.

Dese la revista del corazón apuntan a que la flamante presentadora de 'Make Up Stars' (un 'talent show' recién estrenado sobre maquillaje en Televisión Española) y el nuevo fichaje del Sevilla F.C. están viviendo unas navidades atravesadas por los rumores de crisis.

La primera razón de sospecha ha sido que, mientras que toda la familia Ramos ha compartido publicaciones en Instagram disfrutando de una Nochebuena en familia, Pilar Rubio no solo no las comparte, sino que no aparece. Esto ha llevado a muchos a pensar que no habrían pasado esta importante fecha juntos: un poco más de leña al fuego de los rumores sobre un divorcio inminente; aunque desde el programa 'Así es la vida', aseguran que sí habrían pasado la Nochebuena juntos y rodeados de sus hijos y familiares.

Para rizar un poco más el rizo, Pilar Rubio ha publicado una foto en Instagram donde aparece junto a su amiga Naty Abascal por Navidad ni más ni menos que en Sevilla. Esta reaparición lleva a muchas personas a especular si estaría junto al resto de su familia en la capital andaluza o si simplemente estaría jugando al despiste sobre una separación más que evidente y que no tardaría en anunciarse oficialmente a los medios de comunicación.