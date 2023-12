La pareja de Penélope Cruz y Javier Bardem es una de las más estables del panorama español pero parece que, junto con el resto de celebritis españolas, atraviesan una importante crisis en su matrimonio que estaría poniendo en jaque la imagen de perfección y armonía que transmiten a los medios de comunicación.

Según las informaciones que ha desvelado un trabajador que atendió a la familia, este sería precisamente el motivo tras el conflicto que atraviesa actualmente su presencia en las cabeceras: el deseo de guardar las apariencias y transmitir una imagen neutral y positiva ante todas las cámaras que siempre están pendientes de sus movimientos.

El celo por su intimidad, para proteger su imagen frente a las exigencias de la prensa del corazón y sensacionalista es de sobra conocido: en julio de 2010 se casaron en absoluto secreto en una ceremonia en las Bahamas, lejos de la prensa española y las exclusivas que tan a la orden del día está vender a las revistas: aunque los actores informaron a los medios de su enlace a través de un comunicado de prensa, la discreción fue tal que hasta la fecha no se ha visto una sola imagen o vídeo de la misma.

Nuevos detalles sobre la crisis de Penélope y Javier Bardem

Con fama de ser dos personas excelentes, nunca se había escuchado una queja de la pareja de actores hasta que el pasado mes se le ocurrió airear los trapos sucios a un tercero cercano a la familia: el arquitecto Joaquín Torres, profesional que estuvo contratado por el matrimonio, aprovechó su espacio en el programa de Susanna Griso, 'Espejo Público', para verter unas duras acusaciones sobre Javier y Penélope.

Según el arquitecto, que lideró el proyecto de habilitar una villa prefabricada en la urbanización Valdelagua en San Agustín de Guadix, en la Sierra de Madrid, las cosas no serían tan idílicas como parecerían. A raíz de esta mención, el matrimonio habría enviado un burofax a Torres: "He recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tengo un contrato de confidencialidad con mis clientes, que aunque no lo tuviera no hablaría de la casa de mis clientes. Me dice que me abstenga de hablar de ellos. No cuento nada porque son muy discretos".

Aunque ya había comentado la situación vivida entre él y la pareja con duras declaraciones sobre la exigencia hacia su trabajo: "No es que fueran exigentes, porque exigentes son todos los clientes. Ellos me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa de ellos: de chivar" - no ha sido hasta esta semana cuando se han conocido más detalles sobre la situación.

El arquitecto Joaquín Torres explicó en una entrevista para CoHapse de TV3 los detalles más peliagudos de su relación con el matrimonio: "No es que fueran exigentes, porque exigentes son todos los clientes. Las visitas de obra eran terribles, tenían que vaciar la casa para que no les viera nadie. No puedes ser los actores más oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado. Ellos me responsabilizan a mí de lo que salía en la prensa con ellos".

Según ha relatado "habían escogido una madera de 30 centímetros de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra".

Otra de las situaciones que ha relatado Torres ha sido la de los horarios, según su relato la ganadora del Óscar habría llamado al arquitecto a las cinco de la mañana para hablar de la obra: "Se creen que tienen derecho, que te están haciendo un favor".