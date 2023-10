Tamara Falcó es una persona completamente renovada desde que se casó con Íñigo Onieva y desde entonces quiere ser madre. Su plan es tener varios hijos lo antes posible, aunque va a tener que someterse a un procedimiento que le va a llevar un tiempecito. Mientras tanto, los rumores sobre su embarazo no paran de darle vueltas a su entorno y... Por fin se ha pronunciado. ¿Quieres saberlo todo? ¡Te lo contamos!

No hace mucho desde que la pareja dio el 'si, quiero', pero nadie olvida el escándolo que fue montar la boda. Todo lo que pueda pasar, le pasó a Tamara. El universo ya no sabía cómo decirle: 'amiga, date cuenta' de más formas distintas. Que si casi no tiene vestido de boda, que si el cura casi sale ardiendo, que si sus zapatos también... ¡Madre mía!

Todo alrevés, por no hablar de la infidelidad de Íñigo Onieva poco tiempo antes de casarse con ella. Si es que no se puede luchar contra el destino, pero ella lo ha hecho y por el momento va ganando. Hasta ahora, ha vuelto a 'El Hormiguero' como tertuliana y tiene muy claro que quiere ser madre.

Tamara Falcó habla sobre los rumores de su embarazo

Resulta que la marquesa de Griñón se ha sometido a un tratamiento de fertilidad a través de un método natural. Este procedimiento se denomina Fertilia y consiste en medir el cuerpo y comprobar que todo va bien. Es por eso por lo que se fueron de luna de miel y no pudieron mantener relaciones sexuales sin protección.

Una recomendación del médico que les avisó de que las vacunas que se pusieron para el exótico viaje podían afectar al embarazo negativamente si se quedaba embarazada, por lo que sabemos que desde entonces, se supone que hasta pasados tres meses no podía quedarse embarazada. Aun así, no se habla de otra cosa que no sea el embarazo de Tamara Falcó y ella no ha podido evitar comentar el asunto.

La periodista Paloma Barrientos ha asegurado que se ha puesto en contacto con Tamara Falcó para saber si de verdad está embarazada ya o no, a lo que le respondía: "Cero embarazo"... Ya podemos ver la cifra que le ha puesto a su embarazo... Un cero patatero. ¿Será verdad o querrá despistar a la prensa en este momento?

Sea como sea, lo sabremos muy prontito porque ya sabemos que tiene mucha ilusión por ser mamá.