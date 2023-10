El flamante presentador de 'Pasapalabra', Roberto Leal, es una de esas figuras de la televisión a la que más cariño se le ha cogido en los últimos años. Aunque lleva buena parte de su trayectoria profesional trabajando en la televisión, ha sido en los últimos años cuando ha cogido un auténtico protagonismo: los principales responsables de este éxito han sido tanto su participación en la que fuera la nueva edición de 'OT' y, por supuesto, su papel al frente de 'Pasapalabra'.

Además, Antena 3 también ha querido aprovecharlo como uno de sus principales activos en otro de los programas más vistos de la cadena: 'El Desafío'.

Y es que la gracia y el desparpajo de los que hace gala el sevillano parecen capaces de abrirle cualquier puerta dentro de Atresmedia. Ahora, Roberto Leal se ha insinuado con otro de los espectáculos más seguidos de la parrilla: 'La Voz'.

Roberto Leal se pone a cantar a Alejandro Sanz y lo que sucede le parte el corazón

El reconocido presentador de televisión ha demostrado en más de una ocasión su profunda pasión por la música a lo largo de su carrera, tanto dentro como fuera del plató de 'Pasapalabra'. Aunque no es común verlo cantar en el programa, debido a su rol como conductor, Leal ha encontrado formas de compartir su amor por la música con el público.

Uno de los momentos que más ha destacado es cuando se enfrenta a una de sus pruebas favoritas en 'Pasapalabra', conocida como "La Pista". En este desafío, la música desempeña un papel crucial, y Leal no puede resistirse a su encanto. En más de una ocasión, ha sorprendido a los espectadores al interpretar un poquito de flamenco o al protagonizar una apasionante batalla de gallos junto a Arkano.

Pero no solo en la pantalla se ha mostrado su afinidad por la música. En las redes sociales, este carismático presentador compartió un divertido vídeo que dio que hablar. En este clip, se aventura a cantar "Cuando nadie me ve", uno de los mayores éxitos de Alejandro Sanz. Sin embargo, su actuación no quedó sin críticas, y el crítico más feroz resultó ser su propio hijo, Leo, de tan solo 2 años.

La escena se desarrolla en la tranquilidad de su hogar, donde Roberto Leal se embarca en su interpretación musical. Pero su hijo Leo, con una sinceridad aplastante, interrumpe la actuación de su padre con una sentencia contundente: "¡Cantas muy mal!". La crítica de su pequeño hijo no se detiene ahí, ya que le ruega a su padre que pare: "Porque no me gusta que cantes", le dice con toda la franqueza de un niño.

Ante esta crítica inesperada, Roberto Leal no puede evitar resignarse y hace una reflexión en tono humorístico: "Ten hijos para esto, Alejandro Sanz". Sin embargo, no pierde el espíritu y la determinación que lo caracterizan. Reconoce que "los niños siempre dicen la verdad", pero también enfatiza su determinación al afirmar: "El día que cante en 'La Voz' se da la vuelta el público".

El supuesto casting de Roberto Leal para 'La Voz' ha terminado con cientos de comentarios reconociendo la inmensa gracia de Leo, el hijo de Roberto Leal y sus dotes como crítico musical. Aunque algunos simplemente concluyen que "los borrachos y los niños nunca mienten".