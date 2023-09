Si hay una persona querida en televisión, ese es Roberto Leal: el actual presentador de 'Pasapalabra' se ha hecho un hueco en el corazón de todos los españoles a base de trabajo, esfuerzo y muy buen talante. Su vida no está rodeada de grandes polémicas, y para nada es una figura estridente y problemática como sí puede ocurrirle a otros conductores de programas de éxito.

Así, tal y como es, se ha revelado en una entrevista para el programa 'Joaquín, el novato' emitida el pasado jueves 21 de septiembre en Antena 3. Aunque la audiencia ha bajado casi un 2% con respecto al estreno de la entrevista a Ana Obregón del pasado 14 de septiembre, se ha convertido en una de las más comentadas gracias a algunas declaraciones del exitoso presentador.

En una entrevista íntima y cercana, el sevillano contó uno de los momentos más duros de su vida y habló de lo mal que lo pasó cuando falleció: "Mi padre era un hombre muy especial. Era albañil, se iba muy temprano y llegaba muy tarde a casa. Era un tío muy peculiar. Se puso malito muy pronto y la vida no fue buena con él. Se fue con 65 años, él empezó a tener problemas con el azúcar, era diabético".

Visiblemente emocionado, contó delante de toda la audiencia que "era gente de trabajar, de no mirarse las cosas. Con 30 años le diagnosticaron, pero no se puso insulina hasta los 40. Un día con 52 años le dio un infarto, que yo pensé que no pasaba de allí". El presentador contaba que tuvo "la suerte que me pilló en mi casa. Yo venía de 'España Directo' y los viernes iba a mi casa. Pues parece que estaba esperando que yo estuviera ahí, porque si no lo hubiera cogido solo con mi madre".

Roberto Leal cuenta cómo conoció a su mujer

Roberto Leal lleva felizmente casado con su mujer, Sara Rubio, desde hace 11 años. La joven, una exitosa periodista, ha trabajado para varios programas como 'Equipo de investigación', 'Punto pelota' u 'Homo Zapping'.

Durante su conversación junto a Joaquín, Roberto Leal ha contado que se conocieron en 2012, aunque no fue hasta el año 2015 cuando se comprometieron oficialmente.

La historia de cómo el presentador de 'Pasapalabra' conoció a su actual esposa ha dejado realmente impactados a los espectadores. Según su historia, se conocieron en las entrañas de Antena 3, en concreto, en el buffet de ensaladas. Y es que hace tan solo unos días la feliz pareja celebraba en redes sociales los 8 años de casados con una emotiva publicación: "Cansada de un trabajo que no me gustaba, me vine a Madrid a estudiar un máster. La tele donde iba a hacer las prácticas cierra y de carambola termino en Antena 3. Hora de comer. Una mesa llena de gente y solo una silla vacía. Me siento. Justo enfrente, un chico sevillano que me sonaba de la tele. Hablamos de acentos. Llueve.Me regala un libro. Me invita a desayunar en la cafetería de Antena 3. Le invito yo al día siguiente. Quedamos para jugar al billar. Le gano. Ahora, a los dardos. Me gana".

Lo más curioso de esta relación es que, según ella misma a contado, intentaron que fuera un secreto durante el máximo tiempo posible: "Disimulábamos mandándonos mensajes y correos de punta a punta de la redacción. Nadie sospechaba nada y eso nos gustaba. Nos escapamos a Cádiz y a Sevilla. Brindamos. Parece que la cosa va en serio. Todos empiezan a sospechar. Ya es un secreto a voces. Y eso también nos gusta. Justo ahí empieza el viaje más bonito, increíble y maravilloso de todos. Hoy hace 8 años que me casé con el chico sevillano que me sonaba de la tele. La vida...".