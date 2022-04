Los muebles de madera son muy habituales en las casas. Sin embargo, si no tienen un cuidado determinado y relativamente constante se puede estropear con facilidad. Y es que el problema no es solo el polvo que pueden acumular, sino que son muy sensibles a arañazos, pierden su brillo con facilidad e incluso, si no se limpian adecuadamente, pueden tener problemas de humedad. Para evitar esto, te traemos los mejores trucos que debes conocer para limpiar los muebles de madera de tu casa.

¿Cómo limpiar los muebles de madera? Estos son algunos consejos para limpiar tus muebles de madera sin estropearlos. Olvídate del amoniaco Uno de los productos de limpieza más habituales es el amoniaco. Sin embargo, a la hora de limpiar muebles de madera, la mejor opción es no usarlo, ya que se trata de un producto muy abrasivo que, al medio-largo plazo terminará quitándole el brillo y el color a tus muebles. En este sentido, la mejor opción es seleccionar productos más naturales. Protégelos del calor El calor daña con facilidad la superficie de los muebles, sobre todo el barniz, por lo que debes tener cuidado de no dejar productos que se encuentren muy calientes sobre ellos. Si lo haces, los daños tardarán poco en notarse y deberás tirar de lija para que los desperfectos se noten lo menos posible. Quita rápido los líquidos Seguro que te ha pasado alguna vez que se te ha derramado agua, algún refresco u objeto líquido en los muebles. Parece obvio pero hay quien no aplica esto, y es que debes limpiar este tipo de manchas lo más rápido posible con un paño o toalla, evitando que el líquido penetre en la madera. Repara los arañazos Si tus muebles de madera tienen pequeños arañazos, puedes arreglarlos con un poco de cera para zapatos. Asegúrate de que el color del betún queda bien con el de la madera para conseguir que los arañazos sean menos visibles. Cuídalos a diario Por último, te recomendamos que, aunque no dispongas de mucho tiempo, dediques un hueco de tu día a limpiar tus muebles de madera. Esta no tiene que ser una limpieza exhaustiva, la cual debe hacerse cada semana, simplemente con retirar el polvo acumulado basta.