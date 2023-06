Primero fueron las temperaturas sin precedentes y, ahora, las mayores tormentas desde que hay registros: si marzo y abril fueron meses de calor nunca visto, mayo ha terminado como uno de los meses más lluviosos de la serie histórica. Lejos del tradicional refrán "cuando en marzo mayea, en mayo marcea" estamos ante los efectos más palpables y devastadores del cambio climático que, si todos los modelos siguen según lo previsto, solo se recrudecerá en los próximos años.

Aunque las lluvias han protagonizado las últimas semanas y en cierta forma han aliviado la sequía que asolaba a las industrias agrícola y ganadera, todavía estamos lejos de revertir la escasez de nuestros embalses. Además, las precipitaciones torrenciales han dejado numerosos daños materiales y han arruinado las cosechas de distintos territorios debido a la presencia de granizo e inundaciones.

El meteorólogo Roberto Brasero, al frente de la sección que informa sobre el tiempo atmosférico tanto en Antena 3 como en Onda Cero, ha hecho un seguimiento exhaustivo de las repercusiones de estas DANAs y temporales en distintos puntos de España. Para ello ha ido informando tanto a través de sus redes sociales como de su espacio en la televisión generalista.

En el caso de la Vega del Segura, Brasero ha compartido impactantes imágenes tanto de las inundaciones en las zonas de Molina de Segura como de Orihuela, que se hicieron virales a los pocos instantes de haberse producido.

El profesional de la observación atmosférica se ha tomado la situación con humor y ha querido describir lo que muchos compañeros de sector piensan sobre los últimos acontecimientos en un "Diario monótono de un hombre del tiempo": "Desde mitad de marzo hasta mitad de mayo: HOY NO LLUEVE, HOY NO LLUEVE, HOY NO LLUEVE. Desde mitad de mayo hasta mitad de junio: HOY TORMENTA HOY TORMENTA HOY TORMENTA HOY TORMENTA".

La predicción de Brasero para los próximos días

Según la perspectiva de Roberto Brasero, se aproxima a una etapa de precipitaciones incesantes que no cesarán durante los próximos días. El meteorólogo ha advertido que será necesario tener el paraguas a mano y observar cómo la lluvia, ausente durante meses o semanas, cae incesantemente: "“Seguirán las lluvias y las tormentas durante los próximos días y semanas. De momento, las tormentas del fin de semana volverán a caer en muchas zonas de la Península y en Baleares, sobre todo en zonas del interior, más intensas quizá en la mitad norte y en el este peninsular y no tan fuertes en el centro y en la mitad sur".

A pesar de esto, Brasero ha advertido de un importante cambio de patrón en la forma de llover: “La semana que viene también será de lluvias, pero podríamos tener un cambio en la manera de llover. El martes se acercará una borrasca atlántica que parece muy potente y que podría situarse sobre las Azores para, desde allí, enviarnos sucesivos frentes con lluvias.”

Según el meteorólogo de Antena 3: "“Las predicciones semanales de anomalías del Centro Europeo de Predicción siguen insistiendo en semanas con más lluvias de lo normal y temperaturas más bajas. La semana que viene, aunque cambie la dinámica atmosférica, seguiremos teniendo en toda la Península y Baleares más lluvias de lo normal para esa fecha, y ese panorama sería similar para la siguiente semana, la que llega hasta el 18 de junio”.

Brasero explica cómo va a ser el verano 2023 en España

A principios de mayo, cuando todavía estábamos acostumbrándonos al temporal de lluvias que lleva semanas asolando al país, Roberto Brasero lanzó su predicción sobre qué va a ocurrir en los meses de verano desde el punto de vista climático. Aunque todavía es pronto para asegurar nada a ciencia cierta, los modelos ya dejan entrever a qué podemos enfrentarnos durante el periodo de vacaciones: en una publicación en su cuenta de Twitter, Brasero compartió dos capturas de estos mapas que perdicen el tiempo e insinuó que podríamos enfrentarnos a un volumen de precipitaciones muy superior al que estamos acostumbrados durante los meses de verano, y que el tiempo podría ser bastante más tormentoso durante los meses de junio, julio y agosto.