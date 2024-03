Revelan cómo nace el miedo en el cerebro y una posible vía para paralizarlo

Un nuevo estudio ha logrado descifrar una serie de modificaciones en la química cerebral que, al influir sobre circuitos neuronales específicos, provocan que el miedo se generalice y aparezca en situaciones en las que no debería hacerlo. Este sistema es el que genera la sensación de miedo exacerbada y permanente que experimentan las personas que sufren patologías como el estrés postraumático o trastornos de ansiedad.

Un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos, ha publicado recientemente un nuevo estudio en la revista Science en el cual describen un importante hallazgo sobre el circuito cerebral que conduce al miedo, sobretodo cuando el mismo se vuelve patológico. El descubrimiento podría ser un primer paso para el desarrollo de nuevos tratamientos orientados a detener estos síntomas, algo especialmente útil en personas afectadas por diversas enfermedades psicológicas.

Algo más que miedo

El miedo es algo innato en el ser humano y en otras especies animales. Hace posible activar un mecanismo de alerta que, heredado de nuestros ancestros, nos permite estar atentos ante cualquier amenaza proveniente del entorno. Tan solo escuchar un ruido extraño por las noches con la casa a oscuras o sentir un grito mientras caminamos por una calle en penumbras activa este circuito, que produce el estrés ligado a cualquier sensación de alerta.

Sin embargo, algunas personas sienten miedo de una forma diferente, que afecta su calidad de vida y su salud mental. Quienes han sido diagnosticados con estrés postraumático, trastorno de ansiedad o algunos tipos de depresión, entre otras patologías psicosociales, pueden experimentar miedo en situaciones que son comunes para otras personas. En esos casos, el miedo deja de ser una respuesta al entorno para mantenernos alertas y se convierte en una sensación paralizante.

Ahora, al estudiar el cerebro de ratones en un área conocida como rafe dorsal, ubicada en el tronco del encéfalo, los científicos descubrieron que el estrés agudo inducía un cambio en las señales químicas en las neuronas, pasando de neurotransmisores excitadores "glutamato" a neurotransmisores inhibidores "GABA". Según una nota de prensa, esto conduce a respuestas de miedo generalizadas.

El mecanismo del miedo puede detenerse

Los resultados proporcionan información importante sobre los mecanismos implicados en la generalización del miedo: comprender estos procesos a ese nivel de detalle molecular, revelando qué está sucediendo y dónde está impactando, permite una intervención que es específica del mecanismo que impulsa los trastornos relacionados con el miedo exacerbado, indicaron los especialistas. El trabajo va en línea con un estudio publicado en 2019, pero que en este caso halló el “interruptor cerebral” del dolor. En 2022, otra investigación reveló que una proteína consolida la memoria de los traumas, “atascando” en el cerebro los recuerdos ligados al miedo.

Un aspecto crucial del nuevo estudio es que los científicos lograron detener la actividad del circuito cerebral del miedo de dos formas diferentes. Por un lado, inyectando en el rafe dorsal de los ratones un virus adenoasociado (AAV), que suprimió el gen responsable de la síntesis de GABA. Además, cuando los ratones fueron tratados con el antidepresivo fluoxetina inmediatamente después de un evento estresante, también se evitó el cambio del transmisor. Ambos métodos impidieron que los ratones adquirieran miedo generalizado.

Aunque por el momento solo se trata de un experimento en roedores y es imprescindible comprobar los efectos en humanos, los hallazgos aportan una esperanza firme en el camino por crear nuevos tratamientos contra diversas enfermedades psicológicas. Teniendo en cuenta el crecimiento de la incidencia de estas patologías a nivel global, las conclusiones de la nueva investigación cobran aún mayor relevancia.

Referencia

Generalized fear after acute stress is caused by change in neuronal cotransmitter identity. Hui-Quan Li et al. Science (2024). DOI:https://doi.org/10.1126/science.adj5996