A los gatos domésticos les encanta jugar, pero establecen sus propias reglas: seleccionan los juguetes e implican a los humanos en la experiencia. Son individualistas y tienen personalidades diferentes. Nos embaucan con facilidad.

Una nueva investigación ha descubierto que los gatos toman sus propias decisiones cuando quieren jugar: recuperan objetos solo cuando a ellos les apetece. Los resultados de este trabajo se publican en Scientific Reports.

El descubrimiento es importante porque los gatos son difíciles de amaestrar: entrenarlos como hacemos con los perros es prácticamente imposible.

Por ejemplo, recuperan un juguete sin que nadie se lo pida y cuando lo hacen intentan que los dueños se unan a la experiencia. Nos embaucan con facilidad.

El nuevo estudio ha comprobado que este comportamiento es mucho más común de lo que pensamos entre los gatos domésticos. También descubrió que la mayoría de las veces el gato es el que inicia el juego.

Gatos y dueños

De los 1.154 gatos contabilizados en la investigación, los más de 900 dueños encuestados informaron que más del 94 por ciento de ellos no habían entrenado a sus gatos para ir a buscar objetos.

La mayoría de los gatos (más del 60 por ciento) había mostrado este comportamiento por primera vez cuando eran pequeños. Si bien algunos de los encuestados reconocieron que su mascota podría haber copiado este comportamiento de otras mascotas, sólo una cuarta parte de los gatos vivían en el mismo hogar que un perro que jugaba a buscar objetos.

Según el estudio, casi el 60 por ciento de los gatos domésticos juegan a la pelota hasta diez veces al mes. Y son ellos los que normalmente inician y terminan el juego.

Preferencias individuales

Si ellos son los que inician el juego, alargan mucho más la experiencia e incluso siguen jugando cuando los dueños quieren dejarlo. Para los investigadores, eso significa que a los gatos les gusta mucho tener el control del juego.

De los gatos del estudio, 160 eran de pura raza. Según el investigador, a los gatos siameses les gustaba especialmente recuperar objetos, seguidos por los gatos bengalí y ragdoll (que son muy dóciles). Todos tenían preferencias individuales en cuanto a los objetos: solo en el 40 por ciento de los casos utilizaban juguetes para gatos reales. El resto usan juguetes “personalizados”.

La mayoría de las veces recogen objetos cotidianos que se encuentran tirados por ahí, como anillos de goma o papeles arrugados. Además, a los gatos domésticos no les gusta jugar con todos los miembros de la casa por igual: tienen preferencias para los compañeros de juego.

Entrenando humanos

Los gatos domésticos también pueden estar entrenando a sus humanos, sugieren los investigadores, ya que no aceptan todos los objetos que se les proponen, sino aquellos que realmente les gustan.

Aunque el estudio es revelador, no responde a todas las preguntas: por ejemplo, a qué porcentaje de gatos les gusta buscar cosas o cuántos prefieren interaccionar con los humanos.

Por eso, los investigadores se proponen desarrollar un nuevo estudio, hablar con más dueños de mascotas y aclarar las dudas que existen al respecto.

Lo que queda claro de este estudio es que los gatos son individualistas y que tienen personalidades distintas que se manifiestan en los comportamientos que sigue cada uno y que sus dueños conocen muy bien.

Referencia

Fetching felines: a survey of cat owners on the diversity of cat (Felis catus) fetching behaviour. Jemma Forman et al. Scientific Reports, volume 13, Article number: 20456 (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-023-47409-w