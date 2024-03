Reclaman casi 700.000 euros al SMS por un bebé que nació con deformidad en una mano

Un matrimonio ha reclamado al Servicio Murciano de Salud (SMS) una indemnización de 680.000 euros como responsabilidad patrimonial por el nacimiento de su bebé con deformidad en una mano, al faltarle varios dedos, que consideran no fue detectada a tiempo por una mala práctica médica.

En su demanda, los padres afirmaron que el seguimiento del embarazo y el parto se llevó a cabo en un hospital de Cartagena y que pese a que en el informe de la ecografía que hicieron a la madre en la semana veinte se indicaba que habían visibilizado ambas manos sin observar anomalía alguna, lo cierto es que sí la presentaba.

Y añadieron que al desconocer esa circunstancia perdieron la oportunidad de acudir a una interrupción voluntaria del embarazo.

La reclamación ha sido sometida al preceptivo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), en el que se pronuncia en contra de su estimación.

Dice ese órgano consultivo de la administración que la interrupción voluntaria del embarazo no habría sido posible, ya que aunque se cumplía el requisito de edad gestacional, no ocurría lo mismo con otra exigencia, la necesidad de que la malformación pudiera considerarse de alto riesgo por suponer un grave riesgo para el feto, lo que no ocurría en este caso.

Y añade que aunque los padres se refirieron en un principio que el bebé carecía de mano -agenesia-, lo cierto es que esa anomalía era parcial, al presentar el pulgar y el quinto dedo “aparentes y móviles”.

El dictamen recalca que los informes incorporados a las actuaciones descartan la existencia de una mala praxis en la asistencia prestada, mientras que los interesados no han aportado ninguna prueba pericial que demuestre lo contrario.