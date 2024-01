Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenido por robar pescados, botes de refresco y un cirio de Jesús de la plaza de abastos de Archena. El sospechoso está libre con cargos tras pasar por el Juzgado de Guardia de Molina de Segura.

La Guardia Civil mandaba este jueves una nota de prensa para informar sobre el suceso. En el comunicado, la Benemérita apunta que se cree que este individuo está detrás de más robos: de momento, solo se han esclarecido dos. "Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de diciembre, cuando varios titulares de puestos de la plaza de abastos de Archena denunciaron ante la Guardia Civil que habían sufrido varios robos en sus comercios y le habían sustraído productos destinados a su venta", explica el cuerpo.

Entró por el tragaluz

"Las primeras pesquisas se realizaron en el lugar de los hechos, donde se averiguó que el autor de los robos había accedido al recinto a través de un tragaluz, mediante escalo previo. Una vez en el interior de la plaza de abastos, forzó varios puestos en los que sustrajo productos destinados a la venta y otros objetos de valor", apuntan desde el Instituto Armado, al tiempo que añaden que "la noche antes de la comisión de los robos, una patrulla de la Benemérita identificó a un individuo que, tras analizar sus rasgos y prendas de vestir, podría corresponder con el autor de los robos, por lo que se fijó la principal línea de investigación sobre este".

Agentes de la Benemérita y de la Policía Local de Archena "se coordinaron para establecer un dispositivo de búsqueda, que ha culminado recientemente con su localización y detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza".

"Durante las actuaciones, los investigadores han hallado parte de los productos sustraídos, pero al tratarse de alimentos y, por lo tanto, productos perecederos, no se han podido recuperar", indican desde el cuerpo. Otras veces estos productos se donan a la beneficiencia, pero no es el caso: había pescados que había que tirar, no estaban en condiciones. Aparte había latas de Fanta y Coca-Cola y hasta un cirio con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. La operación continúa abierta, por si se pudiese demostrar que el mismo sujeto es responsable de otros robos.