"Les ha tocado un jurado fácil, hemos llegado a un acuerdo", adelantaba la fiscal a los miembros del tribunal popular al comienzo de la vista. José Mateo D.M, el hombre de 31 años que en octubre de 2021 era detenido por matar a su padre en su casa de Campos del Río, se sentaba este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia, donde daba comienzo su juicio con jurado. La Fiscalía pide para el acusado 14 años de prisión por un delito de homicidio, por segar la vida de su padre, José Miguel D. R., al coserlo a puñaladas. El procesado, en su declaración, dijo que su progenitor pegaba a su madre "toda la vida" y que, al matarlo, ella (a la que se refirió como su 'vieja') ya no tendría que "sufrir más".

José Mateo, por tanto, admite que mató a su progenitor, algo que "va a ahorrar tiempo, va a ahorrar dinero y nos va a garantizar una sentencia condenatoria", detalló la representante del Ministerio Público, para explicar a los jurados que este reconocimiento de los hechos significa una rebaja de pena para el indidivuo.

"Entorno desestructurado"

Pablo Pavía, abogado defensor de Mateo (apuntó que le llaman así), dijo que "se conjugan diversos factores que propician esto, que no es justificable, pero el hecho de produce" en un "entorno desestructurado". El letrado habló de "poca educación y pocos recursos" como detonantes de "hechos indeseables, como el que se produjo". "La ley no justicia este tipo de hechos, pero son las circunstancias que hay detrás: estas familias muchas veces están tensionadas. No les pido que justifiquen, pero sí que tengan en cuenta este entorno".

El acusado, en su declaración, aseveró que la relación con su padre era "mala de siempre". Aquel día, insistió, "él empezó a insultarme a mí y a mi madre y yo me defendí".

Cuando, aquel otoño de hace dos años, José Mateo y José Miguel se enzarzaron en una bronca, porque el joven se negaba a buscar trabajo, que fue subiendo de tono hasta acabar en muerte, la madre del sospechoso y esposa de la víctima echaba a correr para pedir ayuda a quien tenía más cerca: sus vecinos. Ana Mª, una de ellas, llamó a Emergencias. "Lo has matado, verdugo, lo has matado", gritaba Justa, tal y como se lee en el documento provisional del Ministerio Público.

"No lo tiré al suelo"

La Fiscalía concreta que "el acusado, que estaba sentado en un sofá junto a su padre, esperando a que su madre terminase la cena, con el ánimo de acabar con su vida, se abalanzó sobre su padre, lo levantó del sofá, forcejearon, y al empujarlo contra la pared, le asestó varias puñaladas en el cuello con la navaja de 12 centímetros de hoja, que llevaba en el pantalón".

"Lo de la pared es mentira", afirma Mateo, "ni lo tiré al suelo, todo eso es mentira". "Después me fui a la casa de mi tío", donde estaba su hermano, rememoró. "A mi vieja le pegaba de toda la vida: a ella le dije que ya no iba a sufrir más", sentenció Mateo, que asegura que esa noche, tras el crimen, no cenó. Cree que fueron los vecinos quienes llamaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Pedía a la Guardia Civil que me pusiera la esposas, que lo había matado", subrayó el hombre, que aseguró que se arrepiente del crimen.

Tiempo antes, el procesado, antes de cumplir los 18, había estado en varios centros de menores y había sido denunciado por agredir a sus dos progenitores y un juez le puso una orden de alejamiento de ambos: de su madre, Justa, y de su padre, José Miguel, que tenía 54 años cuando falleció. Aunque la orden no estaba vigente en el momento del crimen.