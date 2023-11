Carlos Patricio B.M., el exmilitar que admitió haber matado a tiros a un vecino, Younes Bilal, en una cafetería de Puerto de Mazarrón en junio de 2021, se sentaba este viernes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia, donde daba comienzo su juicio, con jurado popular. La Fiscalía pide para este individuo penas que suman 25 años entre rejas "y subraya que "lo que pretendía era matar a un moro, en palabras suyas". Su defensa alega que no quería matarlo, que disparó porque temía por su vida y que aquella noche estaba completamente intoxicado por el consumo de alcohol.

Aquel día, antes de acabar matando a tiros a Younes, con el que se enfrentó en el establecimiento El Muelle, por la boca de Carlos Patricio salieron frases tales como 'no quiero ver marroquíes dentro del bar', 'voy a mandar a la Inspección de Trabajo', 'no quiero moros en la barra' o 'qué hacen los putos moros en la barra', detalla el Ministerio Público.

"Si sienten pena por el acusado, lo cual es muy posible, es normal", dice la fiscal a los jurados

La víctima le plantó cara. Entonces Carlos Patricio, apunta la Fiscalía, se fue a su casa para coger una pistola que habría trucado ilegalmente. Con el arma de fuego en el cinturón, regresó al bar y se dirigió a Younes: "Levántate si eres valiente". Le pegó tres tiros y trató de huir. La Policía Local lo capturó en la playa. Cuando fue detenido, soltó: "Que no se acerquen los moros".

Cabe recordar que, al llevar a cabo un registro en su casa horas después del crimen, la Guardia Civil descubrió tanto escopetas como más armas cortas. Además de por el asesinato, el sujeto es juzgado por un delito de tenencia ilícita de armas, dado el arsenal hallado en su vivienda.

Tras la selección de los miembros del tribunal del jurado empezaba la vista. Se procedió a leer la calificación del Ministerio Público y las partes formularon alegaciones. Andrea, la viuda de Younes, pidió, a través de su representante legal, testificar la primera el próximo martes, porque su deseo es sentarse a ver todas las sesiones del juicio.

"Lo mató por su raza"

Tomó la palabra primero la fiscal, Marta Martínez Canales, que fue desgranando al jurado cuál es el procedimiento a seguir y cuáles son las cinco conclusiones. "Se mató a Younel por su raza, por motivos discriminatorios", subrayó, al hablar del agravante. También habló de que en este caso concurre "la alevosía sorpresiva". El sospechoso disparó a su objetivo cuando este estaba "completamente desarmado". "Lo que pretendía era matar a un moro, en palabras suyas", afirmó la representante del Ministerio Público.

Marta Martínez Canales recordó a los jurados que Carlos Patricio podría no decir la verdad o directamente no declarar. A su juicio, "no iba ebrio el acusado", como asegurarán, en su turno, los testigos: clientes y trabajadores de la cafetería donde se produjeron los hechos.

"Carlos Patricio es inocente hasta que no se demuestre lo contrario", apuntó la fiscal. "Si sienten pena por el acusado, lo cual es muy posible, es normal; pero tienen que tener en cuenta que tienen que actuar de forma responsable, con sumisión a la ley y con independencia", manifestó, para añadir que es posible que el procesado vaya a pasar muchos años entre rejas, pero que "la vida de Younes es seguro que no va a volver".

La declaración del sospechoso, natural de Alcantarilla y vecino de Mazarrón, se pospone al próximo lunes.

En su declaración en el juzgado cuando fue detenido él dijo no ser racista porque había "trabajado con marroquíes en un barco, tengo amigos marroquíes desde hace 30 años, he estado en Jerusalén rezando con los palestinos y tengo alquilado un piso a un amigo marroquí".