"Que no se acerquen los moros", decía, cuando fue detenido, Carlos Patricio B.M., el exmilitar que admitió haber matado a tiros a un vecino, Younes Bilal, en una cafetería de Puerto de Mazarrón en junio de 2021. Este sujeto está en prisión provisional. El viernes de la semana que viene dará comienzo su juicio, en el cual la Fiscalía pide para él penas que suman 25 años de cárcel. Será un jurado popular el que decida su destino.

El Ministerio Público, en una calificación a la que ha tenido acceso La Opinión, pide que se juzgue al individuo por asesinato y tenencia ilícita de armas, aunque no por un delito de odio, pese a que por su boca salieron frases tales como 'no quiero ver marroquíes dentro del bar', 'voy a mandar a la Inspección de Trabajo', 'no quiero moros en la barra' o 'qué hacen los putos moros en la barra', recoge el documento del fiscal.

Younes, cliente del local, se dirigió al individuo: «¿Qué te pasa con estas crías (en referencia a las camareras, a las que estaba molestando) y qué te pasa con los moros?», le dijo, relatarían luego los testigos y refleja la Fiscalía.

A casa a por la pistola

Fue entonces cuando Carlos Patricio se fue a su casa y cogió una pistola que habría trucado ilegalmente. Volvió al establecimiento y se dirigió a Younes: «Levántate si eres valiente». Le pegó tres tiros.

«Al ver que Younes hacía ademán de levantarse le disparó un primer tiro que le impactó en la zona del hombro, abalanzándose Younes sobre él para quitarle la pistola, lanzándole una sombrilla, procediendo el acusado, cuando no habían transcurrido más de dos segundos del primer disparo y a muy corta distancia, a efectuar otros dos disparos más contra aquel, los cuales le impactaron en la zona del abdomen, no dando opción alguna a Younes para defenderse», detalla el escrito del fiscal.

Intentó escapar corriendo por la playa, pero dos agentes de la Policía Local lo interceptaron, cuando aún llevaba la pistola en la mano. Su víctima pereció en el Virgen de la Arrixaca.

"Me cortaría un brazo"

«Si pudiera dar marcha atrás en el tiempo, me cortaría un brazo: lo siento de corazón», aseguró en el juzgado Carlos Patricio.

Se excusó en que «había estado bebiendo, la verdad es que estaba muy nervioso, ya no aguantaba más», para sentenciar que «en ningún momento tuve la intención de herir a nadie». Sin embargo, «la situación era insostenible» y «lo único que quería era que me dejaran en paz».

También dijo que él no es racista: «He trabajado con marroquíes en un barco, tengo amigos marroquíes desde hace 30 años, he estado en Jerusalén rezando con los palestinos y tengo alquilado un piso a un amigo marroquí».