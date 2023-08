Un hombre de 45 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, perdía la vida este jueves ahogado en una fuente ubicada en el casco urbano de Murcia, indican fuentes policiales y testigos. Aunque primero se informó de que el hombre se había aproximado al río, para refrescarse, y se había ahogado, el desplome y deceso se produjo en la fuente próxima. Los presentes aseguran que el varón mostraba síntomas de encontrarse bajo los efectos de algún tipo de tóxico.

Los hechos tuvieron lugar en la entrada del Malecón. Testigos alertaron, poco antes de las cuatro y media de la tarde, a Emergencias: había una persona que precisaba de asistencia sanitaria urgente junto a la Pasarela Manterola.

Según los presentes, en el peor día de la alerta roja por calor en la Región, este varón habría intentado paliar las altas temperaturas de una forma que acabó costándole la vida. Aseguraron los testigos que fue a refrescarse a una fuente ubicada junto a la citada pasarela y de pronto lo vieron ya sin sentido. Aunque lo sacaron del agua (apenas había un palmo, pero suficiente para ahogarse si se pierde el sentido) y trataron de reanimarlo, no fue posible. Se había ahogado. Delante, un termómetro marcaba 46 grados.

Al lugar se movilizaron efectivos de Protección Civil, agentes de la Policía Nacional y sanitarios en una ambulancia del 061. Estos únicamente pudieron certificar el deceso del hombre, cuy cuerpo fue tapado con una sábana blanca a la espera de la llegada del juez que autorizase su levantamiento.

Se alertó al forense y a la autoridad judicial de guardia, para el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que sea la autopsia la que certifique el motivo del deceso: si fue por ahogamiento o sufrió una indisposición previa que le hizo desvanecerse, con letal resultado. El difunto es un hombre de origen valenciano y vecino de Cartagena.

Por otro lado, un vecino de mediana edad era encontrado muerto en un corral de su propiedad en el municipio de Totana. El escenario, la pedanía de Raiguero, una población de poco más de 200 habitantes. Los hechos tenían lugar sobre las diez y cuarto de la mañana de este jueves, hora a la que un amigo del hombre daba la voz de alarma: había ido a casa de esta persona y lo había encontrado inerte. Parecía que no respiraba.

Al lugar se movilizaron sanitarios en una ambulancia, que certificaron que el varón estaba muerto. Se alertó al forense de guardia para trasladar el cadáver al Instituto de Medicina Legal, para que sea la autopsia la que revele la causa del deceso. El cuerpo no tiene signos de violencia. No se descarta, a falta del informe forense, que el hombre también sufriese una indisposición provocada por calor. La Guardia Civil no investiga el asunto como una muerte violenta.