"Es culpable de haber dado muerte a Rosalía", tiene claro el jurado, que es desfavorable "por unanimidad" a que no se le conceda el indulto al individuo. El crimen del martillo de Cartagena ya tiene veredicto: ha sido exprés.

El jurado apenas tiene que pensarse su resolución, después de que Juan M. G. confesase lo que hizo incluso el mismo día que atacó a su esposa, Rosalía, que acabó falleciendo en el hospital 28 días después.

Los miembros del jurado no se han puesto de acuerdo en un asunto: si hubo agravante de género en el crimen. Al no alcanzar un consenso, su veredicto de culpabilidad dictamina que no lo hubo. Sin embargo, a la vez, consideran a Juan M. G. culpable de maltratar a su mujer.

El fiscal, en su escrito, sí apuntaba que el hombre actuó "de forma súbita y sorpresiva, movido por el hecho de ser ella mujer y con la intención de quitarle la vida o, al menos, representándose ese resultado".

Falta la sentencia

Juan M. G. admitió desde el primer momento lo que había hecho. De hecho, él mismo llamó al 112 tras atacar a la mujer y dejarla herida de muerte en la vivienda, en un charco de sangre. Ah esperó a los sanitarios y a los agentes de la Policía Nacional, que procedieron a su arresto. Del Juzgado de Guardia pasó a prisión preventiva. El fiscal, José Manuel Marcos, en su primer escrito, solicitaba para él penas que suman 28 años y 5 meses de prisión. Ahora, tras el veredicto de culpabilidad, el tribunal ha de dictar sentencia.

El día del crimen "yo estaba justo en la entrada de la casa, ella llegó, iba a fregar en el cuarto de aseo alguna cosa y me dijo que me iba a echar de la casa y que iba a hundir a mi hija", declaró Juan M. G. este lunes, en el inicio del juicio. "Entonces, instintivamente, cogí el martillo. Ella me dijo "quita, cabrón", perdí un poco la razón, lo vi todo negro".