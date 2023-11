Al final, acuerdo. Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) ha llegado a un pacto con la fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat, que ejerce también la acusación, por el que se le rebaja la petición de 8 años y un mes de prisión y multas por 23,8 millones de euros a una pena de tres años de prisión (seis meses por cada uno de los seis delitos) y una multa de 7,3 millones de euros por un fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. El tribunal de la Audiencia de Barcelona ha dictado este lunes sentencia condenatoria 'in voce' y ha sustituido la ejecución de la pena de prisión, por lo tanto no ingresará en un centro penitenciario, por una multa de 432.000 euros (400 euros por día). "Mis hijos me lo han pedido", ha afirmado la cantante a través de un comunicado, en el que critica la actuación de la Agencia Tributaria.

La artista colombiana, defendida por el abogado Pau Molins, ya había depositado el montante de la deuda con el fisco (14,5 millones, más debe pagar otros casi tres por intereses de demora) y ha regularizado su situación ante la Agencia Tributaria, pagando miles de euros más para abonar los impuestos que le corresponde, por lo que se le aplica la atenuante muy cualificada de reparación de daño. Según la cantante colombiana, ha abonado 90 millones de euros durante los últimos años. La vista ha durado solo 10 minutos y la cantante se ha limitado a aceptar los hechos y las penas. Shakira dio el ok al acuerdo el domingo por la noche.

"Ahí vamos"

Shakira ha entrado a la Audiencia de Barcelona minutos después de las 10 de la mañana, cuando estaba fijada la vista. A la pregunta de los periodistas de cómo se encontraba ha dicho: "Ahí vamos". "Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", ha explicado la artista a través de un comunicado.

"He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?”, subrayó la cantante. De esta manera, la cantante ha priorizado su carrera y su estabilidad y la de sus hijos: “Mis hijos me lo han pedido”, asegura. De esta manera, Shakira aleja la atención mediática que estaba suscitando este proceso penal.

“Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos" Shakira - Cantante

Críticas a Hacienda

Sin embargo, no ha ahorrado críticas a la Agencia Tributaria: “Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal”.

La fiscalía argumenta que la artista uso para defraudar un entramado societario, con ramificaciones en paraísos fiscales, y que simuló que vivía en el extranjero cuando en realidad lo hacía en Barcelona con el exjugador de fútbol Gerard Piqué, del que se ha separado. Al entender de la fiscal Carmen Martín Aragín, la cantante colombiana vivió de manera habitual entre el 2012 y el 2014, primero en una vivienda en Barcelona y después en una casa en Esplugues de Llobregat, que fue adquirida junto con Piqué a través de una sociedad. Las estancias fuera de España de la cantante en ese tiempo fueron “por motivos profesionales”, con una duración muy corta, a excepción de Estados Unidos, donde participó en el programa ‘La Voz”, argumenta.

La acusación considera que la mayor parte del tiempo la cantante estuvo en nuestro país y superó los 183 días que establece la ley para considerar que una persona es residente habitual en España y, por lo tanto, debe pagar sus impuestos en España. Las ausencias las califica de "esporádicas", en base a la normativa sobre tributos.

Entramado en paraísos fiscales

La fiscalía detalla que la cantante, “conocedora de que vivía de manera habitual en España y que permanecía en este país la mayor parte del año", a excepción de las salidas para cumplir sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio, utilizó un entramado societario que si bien había sido creado años atrás, no lo modificó en sus líneas esenciales y se sirvió de él para entre el 2012 y el 2014 "ocultar" a Hacienda y a la Agencia Tributaria de Catalunya los ingresos y el patrimonio.

El "plan" para lograr no pagar a los impuestos, según el escrito de acusación, consistió "básicamente" en que fueran unas sociedades quienes formalmente figurasen como titulares de las percepciones de las rentas y del patrimonio, en lugar la de la artista. De esta manera, la mayor parte de los fondos viajaron a paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Panamá y Luxemburgo, además de otros países, como Estados Unidos y Holanda. En España tiene radicada dos empresas, una en Madrid y otra en Barcelona. En algunos casos se simuló la prestación de servicios.

La cantante tiene otra causa pendiente de 6.686.502 euros por eludir el pago de impuestos en el 2018 y que se inició a raíz de otra querella presentada por la fiscalía, al igual que el proceso que este lunes llega a juicio en la Audiencia de Barcelona. Shakira está pendiente de declarar en el juzgado de Esplugues de Llobregat (donde residía con el exfutbolista Gerard Piqué) por esta segunda causa judicial. Además, tiene otro contencioso en la Audiencia Nacional (Madrid), donde tiene pendiente un recurso contra el pago de 60 millones de euros correspondientes al ejercicio 2011.