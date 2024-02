¿Cuál es el papel fundamental que desempeña el océano como «motor del planeta» frente al cambio climático y cómo podemos comprender mejor su influencia?

La interacción atmósfera-océano constituye el motor termodinámico que determina el funcionamiento del planeta y que hace posible la vida. El océano actuaría como caldera, la atmósfera como condensador y en el flujo de energía que se genera se sitúa la vida como unidad de producción de trabajo, construyéndose a sí misma y tratando de regularlos. Dicho flujo da lugar a las circulaciones atmosférica y oceánica. Estas regulan el clima, moldeando las temperaturas y determinando las zonas de lluvia, la ubicación de los desiertos o la formación de huracanes.

Como catedrático de Ecología, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los ecosistemas marinos costeros en la actualidad y cómo afecta esto al equilibrio global del medio ambiente?

Los ecosistemas marinos se están viendo afectados a muchos niveles. Por un lado, las especies están cambiando sus patrones de distribución. Las tropicales están colonizando nuevas áreas que ahora tienen aguas más cálidas dando lugar a invasiones de especies alóctonas que compiten y pueden desplazar a las propias de una zona, algunas de ellas endémicas. Las de aguas frías están viendo restringida su distribución geográfica y pueden llegar a extinguirse.

¿Qué medidas considera prioritarias para mitigar los impactos del cambio climático en los océanos y garantizar su sostenibilidad a largo plazo?

Evidentemente, lo primero es tratar de reducir las emisiones de CO2 ya que su correlación con el incremento de temperaturas y su efecto uniformizador del clima son claros. Pero esto puede no ser suficiente. No solo porque es posible que ya no lleguemos a tiempo, sino porque ni siquiera podemos estar seguros de que esta sea la única causa el cambio climático. Tanto en un caso como en el otro sería fundamental tener desarrolladas medidas de prevención y adaptación para las nuevas condiciones climáticas, los cambios en los regímenes de lluvias, la subida del nivel del mar o la pérdida de producción pesquera y los efectos de las especies invasoras.

Como académico de la Academia de Ciencia, ¿cuál es su visión sobre el papel de la educación y la divulgación científica en la concienciación sobre la importancia de preservar los ecosistemas marinos frente al cambio climático?

La educación es fundamental no solo para la concienciación, sino para despertar el sentido crítico. Lamentablemente, con frecuencia, la concienciación solo se utiliza para fomentar un activismo partidista y favorecer la manipulación.