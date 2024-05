'First Dates', pero en pelotas

Concurso y exposición. Fuente Álamo ha convocado su 52 Concurso de Pintura; creo que hasta hoy a las 00.00 horas pueden inscribirse obras a través de la página web de su Ayuntamiento, Concejalía de Cultura. Está claro que es el concurso que se ha mantenido durante más tiempo de todos los convocados en la Región de Murcia.. Y es que este pueblo tiene una relación fija y duradera con la pintura, y, sobre todo, personas que han sido capaces de llevar adelante un gran proyecto durante todo este tiempo con el respaldo de las distintas corporaciones que han gobernado el municipio. Para muchos pintores, (como yo mismo en plena juventud) conseguir un premio en Fuente Álamo nos supuso un estímulo enorme. Y, además, han podido formar una muy interesante colección que a partir del 29 podrán ustedes ver en El Almudí, de Murcia, ciudad.

Absolutamente agradable. Como muchos saben he hecho decenas de exposiciones de mi pintura en esta Región y en otras ciudades de España. Pues bien, hubo una que disfruté como pocas. Fue la que llevé a cabo en Fuente Álamo, en la ermita de San Roque, un mes de agosto de hace una decena de años. La ermita es una pequeña construcción del siglo XVI, rodeada de un jardín, que ha sido desacralizada y se usa para exposiciones. Como la hice en agosto por petición mía, el horario de apertura era desde las 20.00 a las 23.00 horas. Así que, cuando empezaba a caer el calor, los aficionados venían a ver la exposición, a veces con una pequeña nevera con cervezas dentro, y se creaban unos ratos de charla magníficos, allí rodeados de cuadros. Una maravilla.

Pregunta. ¿Votaría alguno de ustedes a Milei como presidente del Gobierno?

No se encuentra a gusto. Unos hombres mayores están parados en el mercado de Verónicas. Dos llevan bolsas y uno un carro de la compra. Uno dice: «Yo también me traería el carro, porque a veces las bolsas pesan mucho, pero no me adapto a ir con el carro por la calle. No es que me dé vergüenza, pero es que, después de toda la vida trabajando en el banco, no me veo ahora saludando a mis antiguos clientes tirando yo del carro de la compra».

Noticias del Reino Unido. Ahora parece ser que el príncipe Guillermo de Inglaterra tiene una amante que se llama Rose Hanbury. Le ha salido a su padre, el muchacho. Bueno, y a su madre, que también hizo lo que pudo antes de morirse, la pobre mujer. Pues, mira, eso que se llevan todos ellos en el cuerpo.

Viajes. El otro día alguien me preguntó que cuál había sido «el viaje de mi vida», el que más había disfrutado. Sin dudarlo le respondí que el de Egipto. Nunca he visto tanta maravilla junta. El crucero por el Nilo, parando en de vez en cuando en las orillas, y desplazándote para visitar este o aquel templo, monumento o pirámide, cuál de ellos más impresionante, es inolvidable. En segundo lugar, pondría a Escocia porque su paisaje es fascinante, y la medalla de bronce se la daría a Italia, pero a Italia entera, comenzando por Venecia y siguiendo por Florencia, Roma, Nápoles, la fantástica Sicilia, etc. Lo bueno que tiene Italia, además, es que puedes seguir viajando allí una y otra vez sin que se acaben nunca los lugares y las preciosas cosas que hay que ver. He ido en cuatro ocasiones y me gustaría volver.

Nicaragüense, y a mucha honra. Una señora mayor a su cuidadora que la lleva cogida del brazo: «Nena, tu eres de Colombia, ¿verdad?», «No, señora Carmen, ¿yo, de Colombia? ¡Ni hablar! Ya se lo he dicho varias veces, yo soy de Nicaragua, una tierra preciosa», responde la acompañante con una sonrisa, pero muy tajante.

Opción cara. La Formación Profesional ha vuelto a ser una opción interesante para los jóvenes. Estos estudios están demostrando su validez a la hora de buscar un empleo y la gama de especialidades que ofrece está puesta al día y bien pensada, en general. El problema es que la educación pública no ofrece las suficientes plazas en las que son más atractivas y hay que recurrir a la privada que cobran dinerales. O calvo o con tres pelucas. Tanto motivar a los chicos y chicas para que hagan FP, y ahora resulta que no hay suficientes plazas en la pública.

Cine y televisión

He visto en la tele Dune: Parte Dos. Siento no haber ido al cine a verla porque la fotografía es espectacular. Y he visto algo, poco, de otra cosa que, les aviso, les puede sorprender mucho. Está en una plataforma, se llama Naked Attraction y consiste en lo siguiente. Un hombre o una mujer aparece en escena con una presentadora. Hay seis espacios cubiertos con cristales no transparentes del todo y dentro de ellos, si el concursante es un hombre, seis mujeres completamente desnudas, y viceversa, o no, dependiendo de lo que le guste a la persona. En primer lugar, se levantan los cristales hasta la cintura y pueden verse las piernas y los genitales de ellos o ellas. El concursante elige quién se va y quién se queda. Luego enseñan los pechos de ellas o los torsos de ellos, y se sigue eliminando, hasta quedarse con uno/a solo. Hay primeros planos de penes y vulvas. Lo ves y no te lo puedes creer, de verdad. Un First Dates, pero en pelotas.

Suscríbete para seguir leyendo