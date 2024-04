Dice la parábola: «Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro». Tras la última encuesta del Cemop de primavera le diría a la izquierda de la Región de Murcia, y más concretamente al Partido Socialista, que le eche un vistazo al evangelio según San Mateo 7, 1-5. «¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo vas a decir a tu hermano: «Deja que saque la mota de tu ojo», cuando tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita: saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano.»

Puedes fiarte más o menos de las encuestas, pero en la Región hay una evidencia: llevamos 29 años de Gobierno del Partido Popular. 29 años sin alternancia democrática, 29 años con un partido en la oposición como es el Partido Socialista, cada vez más irrelevante y casi inexistente, que vive en su mundo de argumentario político nacional, sin liderazgo, sin hacer autocrítica, y que tras el desastre electoral de las últimas autonómicas y ahora los datos de la última encuesta, sin pudor vienen a decirnos que son la alternativa que necesita la Región, y que van a seguir con su hoja de ruta. Más allá de encuestas, su descalabro desde hace tiempo es obvio, pero aquí nadie hace nada, y es desolador.

El PP ganaría las elecciones y obtendría mayoría absoluta en la Asamblea Regional, diciéndole, a lo Julieta Venegas (a la que veremos en la edición de la Mar de Músicas de este año), a su socio de gobierno hasta el momento, el partido de extrema derecha, «qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy». No hay mal que por bien no venga, está claro que hoy la cosa va de refranes.

Pero volviendo al análisis de la encuesta, me parece muy interesante tener en cuenta varios datos que los triunfantes del Partido Popular de la Región prefieren silenciar, o no darles importancia. La clave en la que se leen estos datos es en clave nacional, porque si hablamos de la gestión del Gobierno regional, los votantes valoran la gestión del Gobierno de la mejor tierra del mundo entre regular y muy mal.

En cuanto a Teodosio I el Grande, Fernando López Miras, baja en popularidad y suspende con un 4,8. Pero no se preocupen, porque han salido las ordas de groupies del partido a encumbrar unos datos que, bueno, no tiene mucho mérito cuándo enfrente tienen la nada.

¿A qué espera el Partido Socialista? Quien entiende el mecanismo de los partidos sabe que sin Madrid no se hace nada, arriba tienen lo que necesitan, un número de diputados nacionales. Más allá de eso, si a nivel regional se desangran, nadie hace nada, no pasa nada.

No me cansaré de repetir la importancia de ser valientes, de apostar por un proyecto que ilusione, que contagie a un gran segmento de población que ha dejado de creer, que se resigna. Hay que dejar un poco de lado los argumentarios y apostar por un partido con sentimiento de pertenencia, con personalidad, con líderes con carisma. El 52,9% censura a la oposición de esta región. El PSOE baja en simpatía 2,5 puntos. ¿Quién queda más allá de la militancia? No conectan con nadie más allá de los afiliados y las familias políticas que se están cargando lo poco que queda.

No hay oposición, no hay nada que genere ilusión ¿No hay futuro? ¿Solo nos queda la nada?

