El concepto del mundo de las ideas de Platón se me quedó grabado. Es de las pocas cosas que recuerdo con claridad de todo lo que aprendimos en el Instituto. Seguro que tiene una lectura psicológica esto, porque de las derivadas no recuerdo nada. Así que siempre que algo me entusiasma, cuando algo hace que me sonría el alma, otro concepto aprendido en el mítico Instituto Cascales, lo sitúo en el mundo de las ideas platónicas, allí donde está la perfección y sobre lo que todo lo demás es la sombra que lo copia. El canelón de rabo de toro con salsa de queso Pecorino del Restaurante Maza es el canelón de los canelones. En mis 46 años de vida no he comido un canelón como este. Es más, todos los que he comido ahora sé que eran sombras de este.

Un canelón que reposa, en su punto de temperatura, con el crujiente del grill del horno como crestilla que dora el sol sobre la salsa de queso suave con emulsión a trufa, y la carne deshilachada, pero entera, crujiente no se sabe muy bien cómo ni por qué, que asoma por los laterales achatados del canelón. Ni pequeño, ni grande. Ni mediano. Ni grueso, ni fino, ni duro, ni blando. Un aroma que, como en los dibujos animados, deja un hilo de humeante sabor en el ambiente, que parece podría dejarnos mecidos en el aire con los párpados cerrados siguiendo su estela... eternamente. El canelón. Los platos de la cocina murciana siguen llenando de gozo y versatilidad algunas comidas, ya sean de trabajo o de amigos, o de ambas cosas, que en Murcia, como en el mundo platónico, somos todos disfrutones. Siempre hay platos que marcan épocas en nuestras vidas pequeñas. Aquí han tenido cabida muchos de ellos. Decía Montiel que de lo escrito aquí fue la oda a un tomate del Risca lo que más le había gustado. Cuatrocientas palabras para un canelón igual es complejo. Pero amigos, cuatrocientas palabras para El Canelón de Maza, pocas son. No dejen de probarlo. Vale.