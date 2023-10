En Murcia 'sobra' agua

La Opinión publicaba este pasado fin de semana que un centenar de manantiales se habían secado por la explotación de pozos. Los agricultores siguen reclamando cada vez más agua, no llueve, los pantanos se secan, las exportaciones por productos agrícolas, sorprendentemente, siguen creciendo, el Sindicato del Trasvase Tajo-Segura sigue alertando del déficit hídrico, pero nosotros aquí seguimos actuando como si el agua la tuviéramos por castigo divino.

Son miles las nuevas urbanizaciones y chalés adosados que se siguen vendiendo como churros con piscinas particulares, y eso que Murcia es una de las entradas principales por el que el desierto del Sáhara ha decidido entrar en la Península ibérica.

Hay municipios en Andalucía, Cataluña o Aragón que han tenido restricciones de agua de boca este verano; en cambio, aquí, en este rincón del sureste español, nadie ha dejado ni de beber, ni de regar, y ahora parece que nos sobra tanta que seguimos haciendo miles de piscinas particulares.

Ni un aljibe proyectado en estas urbanizaciones para almacenar agua para el riego de sus jardines, ni un tanque de tormentas, que viene a ser un aljibe del copón, ni una medida para ahorrar agua, al contrario, quien no tiene ya una piscina particular en su casa es algo así como un pringao de clase media baja.

Así que he decidido quitar el cubo que tengo en mi ducha para echar el agua que sale fría hasta que no sale caliente, y que la utilizo para el váter o para regar mi media docena de macetas. Incluso mi hijo me dijo el otro día: «¿Papá, por qué nosotros estamos ahorrando todo el agua posible, cubo en la ducha, cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes, poner el lavavajillas cuando esté a tope, si mira aquí, todo el mundo tiene su piscina particular?».

No supe qué responderle. Así que agradecería a las autoridades hídricas, me da igual que sea desde la Confederación Hidrográfica, el Sindicato de Regantes, o la Consejería de Agricultura, incluso no me importa que sea la Fundación Ingenio, que me hagan llegar lo que le contesto a mi hijo.

De momento, y con su permiso, ya no voy a secundar ninguna manifestación o concentración para reivindicar ‘Agua para todos’, por lo menos hasta que alguien me explique cómo es posible que se sigan autorizando la construcción de miles de casas con piscinas particulares en la ciudad de Murcia, en medio de la mayor emergencia climática y cuando el agua se está convirtiendo en el futuro oro líquido del siglo XXI.

Si manchegos (toledanos, albaceteños, conquenses), aragoneses (zaragozanos) o catalanes (tarraconenses) se enteraran, Dios y la Virgen de la Fuensanta no lo quieran, que aquí no tenemos altura con la construcción de piscinas individuales lo mismo, es un ejemplo, nos piden explicaciones de por qué declaramos persona non grata a la exalcaldesa de Toledo por defender el caudal ecológico del río Tajo a su paso por su ciudad imperial. O, peor aún, lo mismo ponen el grito en el cielo cuando nos quejamos de que queremos más y más agua.