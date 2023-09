Brigadas forestales: un abandono insostenible

Desde la autovía de Cartagena se distingue con claridad la mancha pardo rojiza que destaca, aunque tenuemente, sobre el verde forestal de la sierra del Valle, que nos recuerda lo cerca que estuvimos del desastre a causa del incendio declarado en este parque natural el pasado agosto.

De todos los servicios que intervinieron en la extinción del mismo, las Brigadas Forestales son los/as trabajadores/as que tratan mayormente, y de forma más directa, con el fuego, a pie de llama y, sin embargo, son ,sin ninguna duda, los trabajadores/as peor tratados en sus condiciones laborales. Sin su esfuerzo, estaríamos lamentándonos por años del desastre del Valle y de otros lugares de nuestra Región.

Que el gobierno regional haya renovado la contratación del ‘Servicio de Prevención Silvícola y Defensa del Patrimonio Natural’, que así se denomina, con la empresa Orthem Servicios (una transmutación de La Generala, siempre presente en todo tipo de contratación pública) por más del doble del presupuesto del contrato anterior, pasando de 37,5 millones a 79,9 millones, no parece haber sido suficiente para que tal incremento redunde en una mejora de las condiciones laborales de los/as brigadistas.

Es verdad que la empresa ha aceptado una subida salarial del 8%, eso sí, en cuatro años y congelando la parte correspondiente a la antigüedad, como también es verdad que el salario de estos trabajadores/as ha estado congelado desde 2012. Echen cuentas, inflación incluida.

Aun así, la cuestión más demandada por los trabajadores/as no es la salarial, sino la de la conciliación laboral y familiar. Su horario es una guardia permanente de veinticuatro horas en ciclos de cinco días continuados, ya sean estos festivos o fines de semana, ocho horas presenciales en la base de la brigada y las dieciséis restantes a no más de media hora de distancia de la misma. Así los trescientos sesenta y cinco días del año, salvo vacaciones, claro.

Es la consecuencia de una plantilla escasa que es exprimida al máximo para obtener de ella el mayor beneficio empresarial; nada que sorprenda. Por no hablar de las horas extra que no se contemplan deslizando horarios o cambiándolos sin previo aviso y que, consecuentemente, no se pagan.

Yo que tú, Fernando, le insistiría, además, al responsable del Contrato y Director del Servicio que repase detenidamente todas las mejoras ofrecidas por la empresa, muchas de ellas siguen hoy sin ejecutarse. Así se ganan los concursos.