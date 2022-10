Qué marciana eres

Últimamente tengo la sensación de que la burbuja de los eventos y presentaciones está tocando techo. Las agendas de nuestros políticos revientan de actos, congresos, premios y demás farándulas. Cuando creo que no queda un photocall más donde ver a los de siempre, hacerse la foto con el mismo gesto una y otra vez, llega un nuevo sarao. Será que cada vez la carrera electoral comienza antes, y también después de una pandemia muchos eventos se quedaron a la espera de poder retomarse, y últimamente esto es un no parar.

Lo que no vi venir es lo de esta semana: la presentación de San Javier como candidata a ser la ciudad del espacio, o lo que es lo mismo, la sede de la agencia espacial en España. He debido ver muchas películas pero mi cabeza al enterarse de la noticia se llenó de imágenes que me apetece compartir con ustedes en esta columna de domingo que enfoco con humor.

¿Cuantas películas hemos visto con Cabo Cañaveral lleno de caravanas con frikis que creen en ovnis y extraterrestres, o sacerdotes rezando por considerar que nos vamos a extinguir como especie por creer en vida más allá? En nuestro San Javier tendríamos algo más de andar por casa, un Cabo Cabañil, lleno de Budlightyear del Aliexpress, y personajes fanáticos de Encuentros en la Tercera Fase o Mars Attacks, y porqué no, más de uno de los personajes que llenan el Teatro Real el día de la Lotería de Navidad, vestidos de Papa, o de verde con unas bolas chinas alrededor del cuello a modo de collar que predicen el futuro, seguro que nos acompañarán esperando contactar con vida extraterrestre, con un gorro de papel de plata sobre sus cabeza, turismo de calidad.

Imaginen el polvorín que se liaría si lanzamos cobetes al espacio desde San Javier, y ‘lo bien’ que le va venir a nuestro moribundo Mar Menor. Parece que estoy viendo la cuenta atrás del lanzamiento por televisión, como cuando el hombre llegó a la Luna: Treh, doh, uno, PUM, cobete parriba. Por aquello de ser la Huerta de Europa y sacando pecho gastronómico, estoy pensando en la comida de los astronautas, un caldero en pastillas a lo Matrix, marineras y pasteles de carne pequeñicos envasados al vacío, agua de Espinardo y asiáticos de postre, lo veo.

Los astronautas enviados tendrán la misión de hacernos foticos para ver como se ve desde arriba la Fuensanta, la Catedral, el Teatro Romano y, por supuesto, en abril vestirse de huertano desde la estación espacial mientras flotan dentro del cobete. Si les pilla orbitando en ‘setiembre’, que se vistan de Carthagineses y Romanos, mientras colonizamos algún exoplaneta, de mis queridos Arde Bogotá. Menudo Día de la Región me estoy imaginando con nuestro cobete orbitando por la galaxia, y la gala conectando en directo.

Está muy bien que nuestros políticos, nos lleven al espacio y desvíen la atención ante el despropósito en el que la Región se ha convertido con una Asamblea Regional tomada por los peores representantes que podríamos tener, con una ultraderecha que tiene cogido al Gobierno por donde quiere, amenazado con no aprobar las cuentas de los presupuestos si no eliminan las becas de ciencia para mujeres Piedad de la Cierva. Repugnante lo de los socios de este Gobierno nuestro.

Lo que sí que es de otra galaxia es que nuestro presidente anunciaba que tiene la solución para el paro mundial: van a crear 6.200 millones de puestos de trabajo. Se vino muy arriba con la emoción de su intervención, porque sí, es verdad, llevamos infravalorando su gestión años y sí qué deberíamos concederle una beca en la NASA, por su brillantez de gestión.

¡Ay Región de Murcia, qué marciana eres! Está claro que lo de poner aviones en rotondas se nos ha quedado corto. ¡Ahora vamos a tope… de cobetes!