Festejos con pirotecnia. La Asamblea Regional arde en fiestas. Pero, vamos, que está que arde. (Ya sé, ya sé que no debo usar el verbo ‘arder’ para hablar de la Asamblea –véase el magnífico documental ‘El Año del Descubrimiento’ -, pero es que no sé cómo explicar la impresión que percibo en la gente con respecto al berenjenal que hay liado en aquella santa casa. Por cierto, he sentido mucha pena por Pascual Salvador, el diputado de Vox, que, en la votación para nuevo secretario primero ha conseguido un solo voto, el suyo. Esas cosas deben doler, ¿verdad?

This is England. Y, hablando de berenjenales, qué bonito lo del Gobierno del Reino Unido. Los británicos, porque son los británicos y no los italianos los que están con esta movida de tres pares, andan como pollo sin cabeza, y perdonen la expresión. Algunos medios ingleses y escoceses comienzan a publicar abiertamente que el Brexit ha sido el desencadenante de esta colección de desastres, económicos y de los otros. La señora Truss ha durado menos que un perro en misa. Por treinta y seis puntos ganarían ahora mismo las elecciones los Laboristas a los Conservadores. Alguno de los diputados conservadores está diciendo que debería volver Boris Johnson, que, por cierto, en estos momentos está dando conferencias en EE.UU. a precios exorbitantes. Sería ya de chiste.

Sin viaje de vuelta. Una mujer a otra, en una tienda de chinos, mientras busca en el montón de los recipientes de plástico: ‘Nada, que mi hijo no me devuelve ni un táper de los que se lleva. Y aquí me tienes, como una tonta, comprando y comprando táperes. Pero me voy a llevar de los más baratos’.

Clima. Lo del ‘veroño’ (por algún sitio comienza a aparecer esta palabra que trata de ponerle nombre a una nueva estación del año mezcla de ‘verano’ y ‘otoño’) está siendo algo sorprendente. En nuestra Región, dicen los meteorólogos que hasta el jueves de la semana que viene no comenzaremos a sentir algo de fresco. Y, de llover, nada de nada. Y faltan 2 meses para Navidad. Las tiendas de ropa no venden un jersey ni de broma. Si pasan por una calle donde haya establecimientos de este tipo, miren y verán que no hay ni un comprador dentro.

Aviso. ¿Recuerdan que la semana pasada les dije que ya les avisaría cuando la jueza y el comisario se acostaran en la serie portuguesa ‘Causa propia’? Pues ya se han acostado. Me parece que es en el quinto episodio. Por cierto, la serie es buena y merece la pena verla. (Con lo del acueste no descubro nada porque se ve venir desde la primera secuencia en que aparecen).

Series. En este momento, estoy viendo dos series: Juego de Tronos- La Casa del Dragón y El Señor de los Anillos - Los Anillos de Poder. Las dos están bien, pero disfruto más con la de los Anillos. Para empezar, la de los Dragones la están dando a episodio por semana y les recomiendo que, si la van a ver, se esperen a que esté completa. Es una lata estar ahí cada lunes a ver qué pasa. Además, que será por la edad, pero hay veces que no me acuerdo de quién es hijo uno de ellos, ni cómo se llama La Mano del Rey. Por lo demás, pues tan espectacular como siempre y da gusto reconocer las calles de Cáceres en algunas tomas. La de El Señor de los Anillos es muy buena. Como yo soy uno de los pocos seres humanos que se leyó casi todo El Silmarillion, de Tolkien, (es un lio total de libro) puedo reconocer de dónde han sacado muchas de las ideas para esta serie.

Estoy de acuerdo. Un hombre a mí, en el mercado de Verónicas: ‘Ponga usted en el periódico que a los comerciantes del Barrio del Carmen de Murcia nos van a hacer polvo cerrando el tráfico y haciendo todo ese espacio peatonal’. ‘Lo siento’, le respondo, ‘pero es que yo estoy convencido de que eso es bueno para los ciudadanos y los comerciantes, como está demostrado en todas las ciudades donde se han peatonalizado zonas’, le digo.

Desgracia

Fue un verdadero dolor ver cómo unas dislocadas le tiraban salsa de tomate al cuadro de Los Girasoles de Van Gogh. Menos mal que tiene un cristal y no lo han dañado. Es un cuadro precioso. Lo he visto unas cuantas veces, porque es uno de mis preferidos de la National Gallery. Una preciosidad, de verdad. Y no se crean que Van Gogh era tan bueno en todo lo que pintaba. En su museo de Amsterdam, puedes observar que hizo maravillas, pero también que a veces se levantaba con mal pie y pintaba otras cosas. Se nota muchos en esos pocos cuadros de menos calidad (aun así, son Van Gogh’s) que su cabeza estaba a veces en otra cosa y no en el cuadro.