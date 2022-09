Frente a populismos, medidas reales

Frente a las frases vacías, hechos. Frente a los anuncios que nunca se cumplen, trabajo. Frente al engaño, compromiso. Frente al populismo, medidas reales. Desde el PSOE luchamos, cada día, por mejorar la vida de las personas. Por darles soluciones reales con medidas reales a sus problemas cotidianos.

¿Por qué no pensamos en medidas que ayuden a más gente? Como bonificar el transporte público interurbano que puede suponer un alivio para muchísimas personas que lo necesitan para llegar hasta su lugar de trabajo o estudio. Pensar, de verdad, en las necesidades de los vecinos y las vecinas, tal y como han hecho ayuntamientos como Molina de Segura, Lorquí y Ceutí, entre otros, gobernados por el PSOE y que han apostado por ayudar a su gente. Han asumido competencias autonómicas, competencias que no les corresponden, con el único objetivo de echar una mano a quienes lo están pasando mal.

El Gobierno de España también lo hace. El 30% de bonificación en el transporte público y los bonos gratuitos de Renfe para cercanías son un alivio para muchísimas personas. Pero, claro, cómo va a pensar López Miras en este tipo de medidas si los suyos ni siquiera saben cuánto vale el billete.

Nuestro secretario general, Pepe Vélez, ha pedido en varias ocasiones la complementación de estas medidas para los autobuses interurbanos de la Región. Al menos, financiar la gratuidad de este transporte para los estudiantes, pensionistas, personas con discapacidad y otros colectivos con más necesidades.

Sin lugar a dudas, en estas circunstancias en las que muchas personas lo están pasando mal por culpa de la guerra de Putin, los Gobiernos podemos hacer dos cosas: ayudar a las familias o no hacerlo y mi pregunta es: ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no ayudan a quienes peor lo están pasando? ¿Son impasibles ante el sufrimiento de la ciudadanía?

Yo creo que no hacen nada porque creen que, cuanto peor les vaya a los hombres y mujeres de la Región, mejor les irá a ellos.

Núñez Feijóo lo dejó claro hace ya diez días. Para el líder de los populares, la Región no necesita AVE ni otras infraestructuras.

Menos mal que, desde hace cuatro años contamos con un Gobierno en España que apuesta y cree en el desarrollo de la Región de Murcia, que invierte en infraestructuras del siglo XXI como los 3.000 millones de euros que traerán el AVE. También destina recursos para que contemos con mejores cercanías, para electrificar las vías. En definitiva, para conseguir la mejor red de trenes de toda Europa.

Mientras ellos juegan a engañar, nosotros seguimos trabajando, firmes en nuestro compromiso de ayudar a todos los habitantes de la Región de Murcia. Sin dejar a nadie atrás.