De cervezas por Murcia con... J. R. R. Tolkien

Este viernes traigo a la Región la Tierra Media. Desempolvo mi inglés oxidado para charlar con mi primer invitado internacional: el escritor, poeta, lingüista y filólogo británico John Ronald Reuel Tolkien. Falleció en 1973, por lo que tengo que agradecerle el esfuerzo de venir hasta aquí desde tan lejos. También es de valorar que pise Murcia en agosto con la que está cayendo. Pienso compensárselo llevándolo a Antolinos Pastelería, en Santa Eulalia, donde podremos refugiarnos del calor y degustar el mejor pastel de carne de la ciudad.

J. R. R. Tolkien es uno de esos personajes célebres que no ha llegado a conocer en vida la magnitud del éxito de sus obras y alguien se lo tiene que contar. No sé si soy la más indicada, ni siquiera la más admiradora, pero siempre me ha maravillado todo el universo que creó, con un continente ficticio con sus propios periodos históricos diferentes y hasta quince idiomas. Una mente sin duda privilegiada que quiso inventar una mitología para Inglaterra y acabó escribiendo manuscritos de fantasía épica de suma relevancia.

Un éxito póstumo que no pretendía serlo. Tolkien me confirma que escribía desde adolescente mitos y leyendas sobre la Tierra Media y que construía esas historias para su propio deleite, el de su familia y su círculo literario. De hecho, cuando escribió El Hobbit su único objetivo era divertir a sus hijos cuando eran pequeños, pero el manuscrito pasó por varias manos hasta llegar a una editorial y el resto ya es historia.

Tolkien interrumpe nuestra charla para alabar el tentempié murciano que estamos tomando.

-Esto está más bueno que el pan de Lembas.

Sonrío orgullosa de haber acertado. Le actualizo con las últimas novedades respecto a su mundo, que, pese a que vivió su punto álgido a principios de los 2000, ahora vuelve a estar en boca de los fanáticos gracias a reediciones de su obra y nuevas adaptaciones cinematográficas.

Hace poco la editorial Minotauro lanzó al mercado una reedición de El Señor de los Anillos ilustrado. El 2 de septiembre Amazon estrena la serie de televisión que nos contará cómo la Tierra Media se fracturó con la llegada de los Grandes Anillos y el poder de Sauron. Además, New Line Cinema, el estudio detrás de los largometrajes El Señor de los Anillos y El Hobbit, prepara una película de animación sobre los Rohirrim que se estrenará en abril de 2024.

Tenía miedo de que estos datos no le sentaran bien porque tengo entendido que en vida rechazó todas las propuestas de adaptar su obra al celuloide, convencido de que una ficción como la suya debe ser erigida en exclusividad por la imaginación de cada lector. Sin embargo, como los derechos de sus obras han sido gestionados por sus familiares, quienes han expandido su legado durante años, admite sentirse tranquilo.

Lo único que teme es que el chicle se estire demasiado y, como todo lo que se explota hasta el límite, deje de gustar. Lo entiendo. Otras sagas como Star Wars o Harry Potter han visto cómo sus últimas producciones no se han llevado las mejores de las críticas. Amazon informó de que ha mostrado parte de la serie a un grupo de eruditos en Tolkien y las impresiones iniciales han sido muy positivas. Pero claro, tampoco la compañía estadounidense iba a decir lo contrario.

No quiero preocuparle, pero tengo que admitir que no tengo muchas esperanzas sobre los proyectos en torno a su universo que se vienen. Temo que no le hagan justicia a su obra.

-El que no tiene fe es el que se despide cuando el camino se oscurece.

No puedo rebatir una de sus frases célebres. El 2 de septiembre el plan está claro.