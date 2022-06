Han visto ustedes el video promocional del turismo en la Región de Murcia protagonizado por Carlos Alcaraz? Yo sí, y está bien. Sacan al muchacho en bañador con otros amigos retozando en la playa o haciendo deporte. Mirándolos da la impresión de que aquí, en Murcia, todos somos jóvenes de 19 años, tenemos los pectorales salientes, y nos reímos mucho jugando a cosas de esas de la juventud. Espero que cuando vengan los turistas y me vean a mí o a algunos otros no se sientan estafados al haber creído que aquí todos tenemos ese aspecto tan fino y saludable.

Pero, en fin, dejándonos de consideraciones tontunas, lo cierto es que se va a llevar a cabo una campaña turística y que buena falta nos hace, porque lo que pasa en los medios nacionales con nuestra Región es de juzgado de guardia. Solamente salimos para lo malo o para lo peor. Con lo de El Mar Menor sí hemos batido records de presencia informativa nacional y hasta internacional, con fotografías espantosas de peces muertos y mierda de varios modelos en sus aguas. Quizás lo más indignante es cuando estás viendo un informativo en la tele y conectan con una muchacha que está en la playa de La Barceloneta, rodeada de personal tostándose al sol como si no hubiera un mañana, y cuenta que los catalanes están algo hartos de extranjeros. A continuación, suele aparecer un muchacho en una playa de Valencia que dice desde allí es que no saben qué hacer ya con tanto turista. Y enseguida se dirigen a Málaga y nos muestran los espetones de sardinas que se están comiendo unos suecos poniéndose perdidos de escamas y tripas de pescado. Y de nosotros no dicen nada como si no nos lamiera el Mediterráneo nuestras bellísimas costas.

Para evitar estas vergüenzas, si yo fuera el responsable de Turismo de esta Región lo primero que haría es untar, sí, untar con pasta, a los de los telediarios de todas las cadenas para que mostraran nuestros encantos más recónditos en esos momentos de máxima audiencia. Murcia tiene un montón de posibilidades turísticas que, una vez descubiertas por los seres humanos, los enganchan con bastante atracción más o menos fatal. Por enumerar alguna: el buceo en la reserva de Cabo de Palos de la que cuentan maravillas. El museo Arcua, en Cartagena, único en su clase en toda España que tiene, entre otras cosas del máximo interés, el tesoro de La Mercedes, las monedas y el ajuar que España consiguió recuperar de los americanos y de las que se habla poco para la importancia que tiene. Y ya sabemos que el Mar Menor está como está, pero para los deportes de vela sigue siendo ideal. Almadenes, las calas de Cabo Cope, Calblanque, etc. son lugares muy fáciles de vender que poca gente conoce, incluso la nacida aquí. Las sierras del noroeste con preciosos rincones, turismo de Naturaleza por una gran parte de nuestra geografía, rutas, etc. etc.

Y en cuanto a la oferta cultural, tenemos de todo y muy bueno. Nos faltan detalles en el cuidado a los visitantes y el esmero que es necesario para que flipen con nuestros tesoros. Ciertos eventos merecerían estar también en ese o en otro video para atraer a gente, por ejemplo, el festival La Mar de Músicas, el de Teatro de San Javier, los de Jazz en varias localizaciones, la actividad literaria y teatral en Molina, etc. etc. Inacabable la enumeración.

Lo que está claro es que tenemos mucho que ofrecer y que es necesario darlo a conocer y cuidar la presencia de la Región en todos los medios posibles. Ese sí que es un dinero bien gastado. Ojalá que esta campaña funcione y dejamos de ser esa comunidad que solo sale en los medios de comunicación para lo malo. Porque, cuando se hace algo bien, funciona. Miren ustedes el tema de los cruceros en Cartagena. Cada día que pasa uno de ellos allí, se dejan un buen montón de dinero. Mayormente en cerveza, pero también en otras cosas.

¿Juegas? ¿Sí?, pues ven a la Región de Murcia.