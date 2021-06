Le va a dar un ataque

Hay cinco hombres jubilados en una mesa de una terraza. Están de tertulia mañanera y arman bastante jaleo de risas o de hablar muy alto. De vez en cuando, la voz baja y la tertulia vuelve a su ritmo de intervenciones con los demás atendiendo con interés. En uno de esos momentos, escucho decir: ‘Mira que no poder ponerse de acuerdo en nada. Mira que convertir cada cosa que se hace o se dice en un motivo de controversia, de ataques personales, de guerra abierta. Si un día veo al Congreso completo, o a su mayor parte, votando algo a favor de una propuesta, la haga quien la haga, me va a dar una angina de pecho’.

Disfrutando sin freno

Los nenes y las nenas se van de viaje de estudios a Mallorca, Los nenes y las nenas llegan allí, llenos de vida y de ganas de divertirse y celebrar que han acabado el curso y que han aprobado. Ellos y ellas viajan procedentes de varias regiones españolas, pero al encontrarse, todos de la misma edad, se juntan en una fiesta tras otra, los vascos con los murcianos y los valencianos con los catalanes, bailan, beben alcohol en grandes cantidades, se abrazan y se besan, etcétera, etcétera. Y luego vuelven a sus casas, cansados pero felices, 394 de ellos infectados de covid, en sus distintas versiones. Y, hala, a esparcirlo.

Sin medida

Salieron en la tele varios de estos muchachos y muchachas declarando que, era verdad, que tenían que reconocer que se habían pasado con las fiestas y que no habían guardado ninguna medida de seguridad, ‘ni mascarillas, ni hostias’, que dijo uno.

Alimentando

El jueves por la mañana escuché dos emisoras de radio nacionales, las que tienen más oyentes, por no poner aquí siglas. En una, todos los que intervenían: periodistas, tertulianos, entrevistados, estaban dedicados a apoyar los indultos de los políticos catalanes condenados utilizando un montón de argumentos cuál de ellos de apariencia más sensata. En la otra, todos los que hablaban decían exactamente lo contrario, dedicándole al Gobierno toda clase de improperios, basándose en datos, cifras y opiniones de apariencia tan sensata como los de la otra emisora. En algún momento pensé que, más que informando, era como si estuvieran alimentando a sus oyentes fieles justo con lo que ambos grupos querían escuchar.

Cambio radical

En el apunte anterior utilizo esta expresión: ‘los políticos catalanes condenados’, fíjense lo que ocurre cuando cambio el adjetivo de lugar: ‘los condenados políticos catalanes’. Es como lo de las dos emisoras de radio tratando este tema.

Una maravilla

He visto Amarcord, de Federico Fellini. No me había encontrado con ella desde los setenta del siglo pasado, cuando se rodó. Es realmente una joya, una especie de cómic con los recuerdos del director en su adolescencia, de una calidad excepcional. Todo es poesía y belleza en esta película.

Por no contrariar

Una vendedora a mi mujer y a mí, en una tienda de electrodomésticos: ‘Esta cafetera es la que yo más recomiendo porque es la mejor, con la que mis clientes están más satisfechos’. Miro el precio y observo que las hay más caras, pero que también puedo ver al menos diez modelos más baratas. Me intereso por estas, pero al final acabo comprando la que ella nos aconsejaba, por no disgustarla.

Un meme gracioso

Es una foto de Biden y Pedro Sánchez en el famoso ‘encuentro-paseo’. Biden está diciendo: ‘Make me a coffee’, y Sanchez responde: ‘¿Mata a McAfee? Ok’