Olvido

Por la calle va una mujer tirando de un carro de la compra lleno hasta los topes. Debe de tener unos cincuenta años y claramente le cuesta hacerlo avanzar porque debe pesar lo suyo. De pronto, se para, hace un gesto de rabia y dice en voz alta: «¡Se ‘man’ olvidao’ los huevos, me cago en to’!».

Dificultades

Menudo trabajo de ingeniería política el que han llevado a cabo el PP y Ciudadanos de Murcia para llegar a un acuerdo que les valga a ambos: «Tú haces esto y yo lo otro, y, si tú me aceptas lo de más allá, yo te ayudo en lo de más acá, que hay que ver la falta que te hace que yo te ayude en lo de más acá, nene. Y a mí no me convoques elecciones que no me da la cosa, etc.» Qué bien, oiga, que hayan llegado a comprenderse y que puedan iniciar una nueva relación basada en el toma y el daca. Como debe ser. A ver si ahora se relajan y se dedican más a lo nuestro, que buena falta nos hace.

Situación terrible

Cada vez que pienso en ese barco que espera frente al puerto de Cartagena, lleno de vacas, unas muertas y otras vivas, que lleva meses en el mar sin poder atracar en ningún país, se me ponen los pelos de punta. Pobres animales. ¿Y ellos, los tripulantes del barco, y los cuidadores? Qué horror.

Buena tele

Han renovado, por fin, la cúpula de RTVE. Espero que mejore la programación porque hay cosas realmente preocupantes, si las comparas con otras televisiones públicas, por ejemplo, la BBC. Pero sí hay algo que yo considero muy bien hecho y que solo hace mejorar cada día: el Telediario de la noche, el que presenta Carlos Franganillo. Se ve que él es un buen periodista y que le dan medios para funcionar. Y funciona.

Diferencias

Candela Peña, en Hierro, está genial, como casi siempre, porque es una actriz estupenda. Qué diferencia cuando es ella misma, en una entrevista en la tele, por ejemplo. No sé ustedes, pero yo no la puedo soportar.

Mal negocio

Si alguien hiciera un montón con todas las plantas de marihuana que ha descubierto la policía en la Región en el último año, yo creo que llegaría muy alto, muy alto. Es que no pasa semana que no aparezcan unos cuantos cientos de ellas, cogollos aparte. El jueves, por ejemplo, se decía en estas páginas que habían encontrado 300 plantas en Espinardo y 100 en Las Torres de Cotillas. Se ve que es un negocio que da dinero, y cárcel, también. Por cierto, si fuera legal, tengo yo un trocico de terreno...

Desnudo

Un hombre, claramente un jubilado, a otro, en la calle: «Cuando no llevo la mascarilla parece que voy en pelotas».

Pregunta

Un amigo a mí: «¿Tú crees que volveremos alguna vez a tener la misma vida que antes de la pandemia?». «No sé…», le respondo.

Juventud

Un hombre a otro, en una mesa de esas altas que han puesto los bares en las aceras: «¿Cuándo te vacunan?». El otro lo mira sonriendo y responde: «Después de ti, desgraciado, que tú eres bastante mayor que yo».