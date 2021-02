Es difícil hablar de 'This is us' (serie que se puede ver en Prime Video, compuesta de 4 temporadas de 18 capítulos cada una; en Estados Unidos se está emitiendo la quinta temporada en la actualidad) sin destripar parte de su historia, muy bien contada. Y puede parecer raro que os recomendemos verla con vuestros hijos e hijas a partir de 14 años cuando, según la propia plataforma, la serie se recomienda para mayores de 18 años. Podríamos empezar diciendo que este criterio es muy discutible, porque en la serie no hay violencia (como sí hay en películas muy dirigidas al público infantil o adolescente, como las de los superhéroes) ni un lenguaje poco edificante, ni la defensa de valores que no querríamos que tuvieran nuestros hijos.

Sí se tratan, sin embargo, temas que tal vez nos resulten espinosos o delicados para nuestros hijos, como la muerte de familiares, las adicciones (al alcohol y a la comida, principalmente), los traumas que deja la guerra, las ganas de un padre que ha tenido una infancia poco feliz de ir por otro camino completamente distinto… Pero, ¿no son estos temas sobre los que interesa que conversemos con nuestros hijos?

Por eso, nos atrevemos a ignorar la recomendación de la plataforma y os contamos cinco razones para ver esta serie con vuestros hijos a partir de 14 años, aunque, por supuesto, sois los padres y las madres los que mejor podéis saber el impacto que esta serie y los temas que trata puede tener en vuestros hijos e hijas y si es apropiado que lo vean o no. Por eso, os proponemos que veáis antes unos capítulos sin vuestros hijos, para poder evaluar si es un contenido idóneo para ver con ellos.

Dicho esto, os exponemos cinco razones para ver 'This is us' con vuestros hijos e hijas adolescentes.

1. 'This is us' transmite valores muy positivos

Todos los personajes de la serie, aunque imperfectos y a pesar de que cometen mil errores, buscan ser buenas personas, cuidar a los demás, ser empáticos, dejar una huella positiva allá donde pisan y, también, superar sus problemas (adicciones, los efectos de una infancia poco feliz, el impacto de un trauma) y encontrar su camino. Los valores que nuestros hijos pueden vivir a través de la serie son, entre otros, la empatía, la solidaridad, la amabilidad, la importancia del cuidado, el afán de superación, las ganas de hacer algo bueno con la vida y, sobre todo, la fuerza del amor hacia la pareja, los hijos, los hermanos, los padres, los amigos…

2. 'This is us' es una serie muy bien narrada y estructurada

Con sus saltos en el tiempo, su forma de contar la misma historia desde diferentes puntos de vista, sus hilos conductores que dejan bien claro cómo todos estamos interconectados, esta serie hará las delicias de los adolescentes y adultos que exijan algo más que evadirse a las series y que quieran una historia bien contada.

3. 'This is us' subraya la importancia de la familia, también en la adolescencia

La serie muestra la familia como un equipo que se cuida, se apoya, da seguridad y además disfruta unido, a pesar de las dificultades o precisamente gracias a ellas. Cuando hay desencuentros, siempre se terminan resolviendo sin perder de vista que lo más importante es el vínculo. Vemos continuamente a los personajes de la serie cuidarse los unos a los otros con llamadas, sorpresas, pequeños detalles… Sin duda, nuestros hijos se verán a veces identificados con los personajes adolescentes, que se muestran rebeldes y contestatarios, pero no olvidan la importancia de la familia.

4. 'This is us' muestra a unos padres que dudan, se equivocan, quieren tener su propia vida y dan importancia a cuidarse

Los padres y madres de 'This is us' no son perfectos, sino tremendamente humanos: protegen a sus hijos, se acercan a ellos con curiosidad, les ocultan cosas de su pasado que no quieren reconocer, se equivocan, dudan sobre el impacto que las decisiones que toman puede tener en sus hijos, buscan conectarse con sus hijos a través de sus aficiones, quieren ser mejores, inventan planes divertidos cuando otros, más apetecibles, se chafan, juegan con ellos, viven la decepción de dejar de ser admirados cuando llega la adolescencia, gritan y luego piden perdón… Seguro que esto os suena. Como decía Gregorio Luri en una de sus ponencias en nuestros eventos, "ser adulto significa, entre otras cosas, aprender a querer a alguien a pesar de que eres consciente de sus imperfecciones". Y en esta serie los protagonistas son conscientes de sus imperfecciones, pero saben querer a los demás a pesar de, o con, ellas.

5. 'This is us' aborda temas espinosos sin ser nada escabroso, sino constructivo (sí, esta es una buena razón para verla con tus hijos)

La muerte de seres queridos, las adicciones, los traumas, el sufrimiento, el efecto a veces devastador de malas decisiones, el impacto destructivo de la guerra o el daño que hace el racismo son temas que probablemente queramos alejar de nuestros hijos. Pero muchos de ellos, especialmente la muerte y las adicciones, van a cruzarse en su camino irremediablemente. Esta serie puede servir de catarsis y catalizador para tratar estos temas que pueden resultarnos incómodos y reflexionar en familia. Y, aunque dicho así, puede parecer que la serie es dura, la forma en que los guionistas abordan todos estos temas es constructiva, positiva y llena de sensibilidad, sin ser sensiblera. Todos los personajes, antes o después, muestran su determinación para superar sus problemas y traumas y encontrar su camino y su sentido.

¿Has visto la serie? ¿Te animas a verla con tus hijos? Cuéntanos en comentarios en nuestras redes sociales.

Accede al portal de Gestionando Hijos y disfruta de más consejos y claves de nuestros expertos.