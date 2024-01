Ya es un hecho: si la Región de Murcia se cuela en La Resistencia (Movistar+), el show está servido. Bueno, el espectáculo ya es una garantía en el programa de David Broncano, pero un murciano siempre da juego al humorista: el "ritual santero en el que se escupe vino de Jumilla" y los paparajotes, la actividad sexual de los murcianos que le deja loco... Esta vez ha perdido el hilo por culpa de vecinos de Calasparra.

Se disponía el presentador a arrancar el programa, pero no pudo ser puntual. No se lo permitieron. Al menos no fue a mala fe, todo lo contrario. Entre el público del espacio de Movistar se encontraban algunos residentes de Calasparra. Un matrimonio del municipio, Antonio Hernández y Ana Esther López, aprovechó para hacerle un regalo al jienense y, de paso, un poco de autobombo de lo mejorcito de la tierra.

Después de unas bragas...

Broncano recibió una bolsa que juzgó como "de pueblo", por su peso y contenido. Primero salió el queso -en contraste con las bragas que había recibido de manera previa- y, a continuación llegó el producto con Denominación de Origen, aunque lo confundió con alubias: el arroz de Calasparra. Había suficientes 'sacos' para repartir con Grison y Castella y fue este último, mientras que Broncano decía "a ver, tengo que empezar el programa", el que apuntó "es Arroz de Calasparra". "Es arroz del bueno", matizó el presentador. Pues sí, Broncano.

Pero los vecinos seguían insistiendo para que el humorista siguiera rebuscando en la bolsa que le habían entregado: "¡Que tengo que empezar el programa (...) ¡Más arroz, qué quieres que haga con esto!".

Y seguían las sorpresas. La siguiente fue una camiseta de GH Ciudad de Calasparra, el equipo de fútbol de la localidad -de Joma, que está de moda por el abrigo de Pedro Sánchez en Davos-, con su apellido estampado en ella.

"¡Qué le pasa a esta gente!", exclamó ante un público, todo hay que decirlo, que mostró mucha excitación. El orgullo de la tierra, David, que hay gente que la siente mucho. Porque, como dice la cuenta oficial de Facebook del producto, "señor Broncano, lo que usted tiene en las manos es Arroz de Calasparra. ¡El mejor del mundo!".

¿Qué por qué no le nominan a mejor presentador? A ver, no lo sé. Algo debe estar fallando. pic.twitter.com/KwbjmfaiKg — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 17 de enero de 2024

El momento de Calasparra en 'La Resistencia'