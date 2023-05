"¡Paparajote, ya lo he oído, ya!", ha gritado David Broncano al subir al escenario de La Resistencia, tras escuchar a alguien repetirlo una y otra vez. Una persona del público que ha acudido al programa de Movistar+ le ha llevado al presentador un tupper con varias de estas delicias murcianas.

"Paparajote de Murcia, ¿dónde está el paparajote? Están locos estas personas", ha dicho después de la insistencia con los paparajotes en el programa emitido este martes. Eso sí, lo primero que ha hecho al inicio del espacio ha sido abrir el recipiente para, como diría el humorista, "apretarse" uno. Y se lo ha metido de golpe en la boca, nada de a trocitos. De hecho, con toda la masa, aún sin tragar y hecha bola, ha gritado "¡viva Murcia!". "Cómo lo has dicho en murciano, qué bonito", ha bromeado Ricardo Castella.

Música electrónica para el paparajote

A partir de ahí ha llegado la locura porque, según el cómico, la palabra paparajote "da para tema electrónico", así que el colaborador se ha lanzado a pinchar y él a bailar (para aprovechar, mientras, y seguir 'zampando').

Tal ha sido la escena, que Castella la ha descrito como "un ritual santero, pero en lugar de escupir ranas, vino de Jumilla". A continuación, La Resistencia ha seguido machacando con el paparajote, poniéndolo incluso en pantalla.

David Broncano ha tenido que pronunciarse: "Por favor, no me pongas más paparajotes, que me vuelvo loco. Están buenos, ¿eh?", así ha tenido que poner fin al tema para poder, de una vez, arrancar el programa que ha dedicado más de cinco minutos de su arranque a la gastronomía de Murcia.

No digas nada, solo 🍃🍋𝗣𝗔𝗣𝗔𝗥𝗔𝗝𝗢𝗧𝗘🍃🍋 pic.twitter.com/pMedrjLoKH — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 16 de mayo de 2023

Broncano se come la hoja

Entre frase y frase, el andaluz ha subrayado "recordemos, paparajote, una hoja empanada". Suerte que ya lo sabe, porque en 2019 lo desconocía y se comió la hoja. Fue cuando Sadiel Rojas, jugador del UCAM Murcia CB, visitó el plató de Movistar+ y le llevó a modo de regalo el "mejor postre del mundo".

Broncano, que adelantó que era la primera vez que escuchaba ese nombre, se dispuso a probarlo, pero el deportista no le advirtió de que llevaba una hoja de limonero que no se come. Como buen cómico, Broncano salió del paso con humor: ""Yo me lo como entero porque he pasado muchas necesidades desde niño".